MR. JOY “PINOCCHIO” è il nuovo singolo per l’artista e produttore milanese che anticipa l’album di prossima uscita

Il brano che anticipa l’album di prossima uscita, vuole essere un’allegoria delle maschere che ogni giorno portiamo, attraverso un sound leggero e scanzonato.

In radio dal 2 settembre

Pinocchio potrebbe sembrare una canzoncina, ma non lo è affatto. Musicalmente è studiata in ogni particolare: cori, suoni accenti atti a stimolare sorrisi, allegria ed energia. Nel testo, e questa è una caratteristica tipica della scrittura di Mr Joy, ci sono parecchi “semini” che possono germogliare in base al vissuto di ascolta e al terreno su cui vengono gettati. È una canzone aperta a diverse soluzioni e nell’ irriverenza si possono trovare molti spunti di riflessione: sulle maschere che portiamo, sulle bugie che diciamo a noi stessi e sulle critiche che spesso facciamo agli altri senza guardarci in fondo bene allo specchio.

Si parla anche di libertà oppressa e di obblighi ai quali il sistema ha portato a riscoprire sia le pecore che i lupi.

«Se questa canzone non l’hai proprio capita … Chissenefrega! (Cit.)

Goditi la vita quindi, senza scocciare troppo il prossimo soprattutto se la pensa diversamente da te; e ricorda che ognuno ha la sua verità, i suoi limiti e i suoi tempi. E non siamo tutti così perfetti, quindi quando giudichi qualcuno stai attento, perché potresti parlare di te!» Mr. Joy

Parlando di sé e di come è nato il suo progetto dice: «Ho capito che era quello che mi faceva stare bene e che era così anche per i presenti alle mie serate. Questa è la mia missione, risvegliare i dormienti, fare sentire delle emozioni, sfumature meravigliose della vita, che andrebbe sempre guardata da ogni angolatura. Il motto di Mr. Joy è non mollare mai. La musica mi ha tenuto in vita e Joy – il suo cane – mi ha spinto a ritrovare la strada, per tornare idealmente a casa, facendo pace con la mia ribellione che è diventata voglia non di fama e di denaro, ma desiderio di essere quello che sono, di apprezzare ogni momento, di godere veramente di quello che ho. La ricetta della felicità è dialogare col bambino che c’è e ci sarà per sempre, dentro di noi.»

Etichetta: G records

Radio date: 2 settembre 2022

LINK SOCIAL

Facebook: facebook.com/mr.joy.music/

Youtube: https://youtube.com/channel/UCzO1rWyRYLmnizSohG_EQAQ

Instagram: Instagram.com/mrjoy.official

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@mrjoy.music

BIO

Mr. Joy – alias di Andrea Robicci – nasce a Milano nel 1970, da una famiglia di importanti gioiellieri. A 17 anni si inventa il mestiere di pr e la sua “bigiata party” ha fatto la storia. Un vero creativo che anima i locali più “in” di tutta Italia, ma anche cantautore e produttore. Mr. Joy esordisce a Milano all’Osteria della Musica in una serata improvvisata, che gli regala una nuova consapevolezza. Andrea Robicci suona e riempie piazze, incontra e collabora con il Maestro Massimo Luca, chitarrista e produttore di Lucio Battisti, Grignani, Minetti, Moro e molti altri, arrivando in finale all’Accademia di Sanremo, quella dell’era Baudo. Pubblica due singoli, poi dopo il tour con Radio Italia, incide il brano Vivere prodotto con Gabriele Fersini, chitarrista di Laura Pausini, Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti. Respira Girotondo è il singolo d’esordio di Mr. Joy e Vivere arriva subito dopo. Il nuovo pezzo dal titolo Pinocchio uscirà il 2 settembre 2022.

fonte: https://www.laltoparlante.it/