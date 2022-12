Mr. Fa & Ramingo ci raccontano il loro singolo “Fragile”

Fuori da venerdì 25 novembre 2022 Fragile, il nuovo singolo di Mr. Fa & Ramingo. Un secondo capitolo musicale dell’ecclettico duo che ci conduce attraverso una riflessione sulla fragilità e sulla ricerca della pace interiore, e che ci avvicina alla pubblicazione dell’EP Epigment che vedrà presto la luce.

Qual è stato il momento in cui avete capito che era ora di dar vita al vostro progetto musicale?

(FA) Ciao! Credo quando cantare le canzoni degli altri era diventato troppo poco.

(RA) Quando abbiamo realizzato che avevamo più di 5 brani per le mani che per mood e colori si sposavano bene tra loro, anche se al contempo sono molto diverse.

Come sentite di essere evoluti da quando avete cominciato a fare musica ad oggi?

(FA) In un modo abbastanza positivo, ammetto che nell’ultimo anno ho ascoltato e fatto poca musica, ma gli ultimi 3 anni a Roma sono stati molto importanti e utili, poi la strada è lunga quindi c’è ancora tanto da imparare!

(RA) Ho evoluto il mio modo di ascoltare , di pensare, di scrivere e di collaborare con altri artisti. E questo penso che in sé sia una cosa positiva perché essere in grado di non permanere in sé o nel modo di affrontare le cose, dall’arte a qualsiasi ambito della vita, è sinonimo di cambiamento e il cambiamento penso sia sinonimo anche di creazione. posso dirmi soddisfatto di come mi sto evolvendo fino ad ora, perché non è un processo finito.

In che modo il brano “Fragile” vi rappresenta come persone?

(FA) La parola dice tutto, chi non si sente almeno un po’ fragile su qualche aspetto? Io in molti.

(RA) La fragilità penso possa essere attribuita come caratteristica o condizione originaria ad ogni forma di vita , che sia piccola grande in cima o in fondo alla catena alimentare basta poco per determinare un cambiamento radicale per la sua esistenza. E noi forse siamo le creature più fragili dell universo dati i nostri comportamenti eccentrici rispetto al nostro habitat, per cui mi sento di dire che rivelare la propria fragilità è rivelare la propria forza , l’ essere consapevoli di ciò che si è e prenderne atto.