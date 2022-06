“Movida” è il nuovo singolo di Astro

Esce venerdì 27 maggio 2022 “Movida“, il nuovo singolo di Astro, giovanissimo cantautore di Pisa, reduce dall’esperienza ad Area Sanremo con il suo debutto “Mi calmi“. Questo brano rappresenta un nuovo capitolo sfacciatamente pop che si affaccia sulla nostra estate dove, forse per la prima volta dopo due anni di preoccupazioni, ci sarà una vera movida. “Movida” è infatti una canzone nata in un momento in cui erano vietati assembramenti, inverno appena terminato, inizio primavera ed estate alle porte, è una canzone spensierata che rappresenta la voglia immensa in tutti i ragazzi di tornare a vivere quella sensazione di brividi ed adrenalina scaturiti dalla movida, dai locali pieni di gente, le uscite tutti insieme senza divieti, che ormai fanno parte della nostra vita.

Ora che tutto sta ripartendo piano piano, spero che questa canzone diventi vostra, e che vi faccia da carburante per vivere al meglio i momenti migliori.

Musica a palla

E via alle danze!

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/5AzpUw4yjySDwwHXhCzoAJ?si=D-N_0xqMTMuKf7x2qlldSA

Arrangiamento: Lele Cecchini

Recording: Media Wave Studio (MS)

Mix: Mirko Mangano c/o Media Wave Studio (MS)

Mastering: Mirko Mangano c/o Media Wave Studio (MS)

BIO:

Astro è il moniker del cantautore pisano Leonardo Palla.

Appassionato di musica sin dall’infanzia e nel 2021, ad appena 17 anni presenta ad Area Sanremo il suo singolo di debutto “Mi calmi“.

https://www.instagram.com/_official_astro/