Mountain Men “As Yesterday” dal vivo il 2 maggio all’Auditorium Gazzoli di Terni

I Mountain Men sul palco dell’Auditorium Gazzoli di Terni (2 maggio, ore 21) tornano ad esibirsi nella formazione originale con un nuovo, coinvolgente progetto dal titolo As Yesterday.

Protagonisti della serata saranno Mister Mat (voce, chitarra e stompbox) e Mister Barefoot Iano (armonica e voce), due artisti dalla lunga esperienza internazionale. Hanno calcato i palchi di tutto il mondo – dal Memphis Blues Festival a Jazz à Vienne – affermandosi con uno stile personale e appassionato che fonde blues, folk e rock.

Dopo una pausa dedicata a progetti individuali – tra cui spicca la partecipazione di Mister Mat a The Voice, dove ha conquistato il secondo posto – i Mountain Men tornano insieme con uno spettacolo intenso, vibrante e profondamente autentico.

In concerto i Mountain Men presentano il loro nuovo album, As Yesterday, che intreccia brani originali e reinterpretazioni di classici, dando vita a un sound ricco di groove ed emozione. Infatti, la voce inebriante di Mister Mat si fonde magistralmente con l’armonica melodica di Barefoot Iano in un viaggio musicale trascinante e pieno di sfumature.

Questi due personaggi carismatici e stravaganti ci trascinano, tra risate e brividi, energia festosa e fervore comunicativo.

Video del brano As Yesterday

I biglietti per il concerto sono disponibili in prevendita sul circuito Vivaticket.it.