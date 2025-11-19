MOTHER MARY MOOD pubblicano il nuovo singolo “KA.DINGIR.RA”

I Mother Mary Mood tornano con “KA.DINGIR.RA”, un nuovo singolo che fonde la potenza del grunge con la profondità del simbolismo antico. Nel linguaggio sumero, KA.DINGIR.RA significa “La Porta degli Dei”: un varco tra il terreno e il divino, una soglia che allo stesso tempo separa e collega l’umano al trascendente. Nella mitologia babilonese, il termine richiama anche Babilonia, la città leggendaria degli uomini che tentarono di oltrepassare Dio erigendo la Torre di Babele.

La band Mother Mary Mood debutta con l’album Mother Mary Mood, che include i singoli “Temptation” e “History of a Man”, premiato da Paola Turci e trasmesso da Radio Capital. Seguono tour negli Stati Uniti e in Europa, partecipazioni a festival come Rock in IdRho e Lunar Independent Music Festival, e collaborazioni con il cinema indipendente: due brani del secondo album Awakening (2014) entrano infatti nella colonna sonora del film South of 8.

Con Antitude (2018), i Mother Mary Mood si impongono come una delle rivelazioni italiane del grunge, sostenuti da Radio Rock e protagonisti di un intenso tour nei club. Negli anni successivi la band continua a pubblicare nuovi singoli, apparendo su emittenti come Radio RAI, Radio Rock Italia e nel programma “We Have a Dream” di Red Ronnie.

Link per l’ascolto del brano KA.DINGIR.RA

Il gruppo presenterà ufficialmente i nuovi singoli aprendo il tour con due date speciali:

Venerdì 21 novembre 2025 – BASIS SPACE (Malles Val Venosta)

Sabato 22 novembre 2025 – HEADBANGERS (Milano)