“Mostri” è il nuovo singolo dei Radiolondra

Venerdì 20 maggio esce “Mostri”, il nuovo singolo dei Radiolondra, che anticipa il concept album omonimo e segna una ripartenza per la band indie. Francesco Picciano, Carlo Rinaldini e Marco Biagiotti riprendono le tematiche a loro più care e tornano a interrogarsi sull’animo umano, sulle paure di ognuno di noi e su quei mostri che, volenti o nolenti, prima o poi dobbiamo affrontare tutti.

“Sono anni in cui il mostro è diventato nostro amico.

Prima scappavo via, ho viaggiato per andarmene lontano, per cercare un posto dove non mi trovasse, dove mi lasciasse in pace. Ma poi ho capito che il mostro ero io, o meglio, è una parte di me. E che senza l’amicizia con me stesso, non c’era possibilità di pace, di stare bene, ma solo paura, e solitudine. Così mi sono accorto che il mostro è un amico, e mi accompagna lungo la strada.

Non si può scappare da sé stessi.

D’altro canto, l’amicizia con sé è possibile solo dentro un abbraccio, di qualcuno che ti dice che vai bene così, con quei pregi e quei difetti. Se ti abbandoni a quell’abbraccio, il mostro diventa un vero amico, con cui puoi ridere di tutti i tuoi casini – che poi sono anche i suoi.”

(Francesco Picciano)

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY:

https://open.spotify.com/album/7yuV3lEh7Mk6F53Xxt1GME?si=iURuKEvCR_C0eYXVZIDFVg

Testo di Francesco Picciano

Musica di Francesco Picciano, Cristian Bonato, Carlo Rinaldini, Max Corona

Prodotto, registrato e mixato da Cristian Bonato presso il Numeri Recording Studio, Cavallino (RN)

Mastering di Giovanni Versari presso La Maestà Mastering Studio, Faenza (RA)

Management: Max Monti (@max_monti)

Label: Whiskey Dischi

Grafiche e Artwork: Kobold Studio (@alemiiiaoo)

Foto: Giovanni Vignazia (@giovignazia_ph)

Styling: Aanulla Callay (@aanullacallay)

Social Media Manager: Daniele Menna (@versodenver)

BIO:

Radiolondra è un progetto guidato da Francesco Picciano insieme a Carlo Rinaldini e Marco Biagiotti. Radiolondra è una radio libera, da cui esce una musica che racconta la nostra versione dei fatti. Nel 2010 Radiolondra è tra i finalisti del “Festival Musicultura” con il brano “Certe Volte”, che va subito in rotazione su Radio1 Rai e viene scelto come singolo di apertura della compilation di Musicultura 2010. Nel 2011 il progetto è nuovamente tra i finalisti del prestigioso festival marchigiano, questa volta con il brano “Amore sei tornata finalmente”, che viene messo in rotazione su diverse radio locali e nazionali.

Il 13 maggio 2011 esce il primo EP, “Quello che c’è”, presentato con un concerto al Teatro del Mare di Riccione, che fa registrare il sold out e viene ripreso dalle telecamere del Tg2 per la rubrica “Mizar”. Successivamente è selezionato dalla commissione artistica di Sanremo 2012, per partecipare alle audizioni di “Sanremo Social”, tenutesi in diretta televisiva su Rai 1, alla presenza della commissione stessa, presieduta da Gianni Morandi. Dopo alcuni anni di lavoro di ricerca sul suono, nel 2015 esce “Certe Volte rework”, partendo da ciò che è stato, con un vestito nuovo, per affrontare un altro viaggio. A giugno 2018 esce il primo album dei Radiolondra, “Slurp.”, che vede il featuring dell’artista di Instagram Carlo Giardina per tutta la parte grafica, preceduto dai singoli “Puttane”, “Siamo in onda”, “Camilla” e “Come una volta”. Il disco, dalle sonorità indie e low-fi, viene accolto con affetto dal pubblico e recensito dalla critica di settore. A seguito del successo del primo disco “Slurp.” la band inizia una collaborazione stabile con l’etichetta Matilde dischi/Artist First per la promozione di nuovi singoli tra il 2019 e il 2020, tra cui “Vita”, “Pay x Love” e “NNSV”, e “L’Astronauta”.

A maggio 2022 esce il nuovo singolo dei Radiolondra “Mostri”, che anticipa l’uscita del nuovo EP dei nostri eroi.