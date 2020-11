“MOSCOW”, il nuovo singolo di Don Naïve

Don Naïve è un produttore e rapper italiano, un tempo conosciuto come “El Don” nel panorama hip hop underground.

Membro del collettivo L.C.C. Familia – affiliato al gruppo storico italiano La Fossa – nel 2016 entra nel roster di TRB rec, con cui dal 2018 intraprende la carriera solista cambiando nome in Don Naïve: da questa svolta artistica nascono i singoli Mindblow, Royal Blue e Non Dire di No.



Nel 2020 pubblica il suo primo Ep solista come Don Naïve, intitolato Ego Mixtape, seguito poi dal singolo estivo Mamacita(che ha ormai superato i 100k streaming su Spotify).

Nello stesso anno collabora al remix di Dj Jad della posse track “Re Senza Corona” e partecipa alla finale del festival di “Sanremo Rock 2020” in collaborazione con la band Clamor, assieme ai quali vince il premio “miglior brano rock”.

MOSCOW è il nuovo singolo di Don Naïve (che consolida la collaborazione col producer Ghimora, già produttore del singolo estivo Mamacita e di alcune tracce di Ego Mixtape) con TRB rec di Andrea Tognassi.

In netto contrasto con l’ultima release, Don Naïve torna con un singolo trap dai toni cupi e crudi.

Moscow è una lettera aperta agli haters; un brindisi a chi non credeva in lui e l’orgoglio di essere riuscito a costruirsi una carriera grazie solo alle proprie forze ed ambizione.