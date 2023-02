“morsodelcobra” è il nuovo singolo di Nudda

Disponibile da venerdì 17 febbraio “morsodelcobra”, il nuovo singolo di nudda per talentoliquido, realtà multiforme e cross-inclusiva che cura a 360 gradi la musica “fluida” di giovani artisti emergenti.

“Penso che solitudine e depressione siano due temi intrecciati più di quello che crediamo ed è per questo che abbiamo deciso di parlarne in ‘morsodelcobra’. Abbiamo cercato di creare da subito un beat molto ipnotico e una linea melodica che possa assorbire da subito l’ascoltatore, ma è proprio sotto questa ‘ipnosi’ che vogliamo celare l’effetto dei disturbi depressivi. E dietro questa sensazione di inadeguatezza la solitudine ne fa da padrone, tra la noia del quotidiano e il sentirsi soli anche quando soli non si è. Sono sensazioni che ho provato nella mia vita e morsodelcobra le racchiude tutte.”

Il nuovo singolo di nudda è un’intima confessione, uno sfogo terapeutico che invita chiunque si trovi nella stessa situazione a ritagliarsi un momento per riconoscere il problema, affrontarlo e prendersi cura di se stessi. In “morsodelcobra”, una profonda riflessione sugli effetti del veleno della solitudine, la base fatta di sintetizzatori, tra elettro-pop e synthwave, fa da sfondo alla delicata voce di nudda.

CREDITI

fuori per talentoliquido

Prod: rebtheprod, takabisha, nudda

Mix e master: Roberto Proietti Cignitti presso Container Audio Room

Scritto da: Giada Sardu, Rebecca Palazzolo

Artwork: Simone Pardi

BIO

nudda nasce a Siena il 2 giugno del 2000. Si avvicina alla musica all’età di 13 anni trovando in lei forza e comprensione. Seconda al Festival Estivo (2018) e semifinalista di Area Sanremo, partecipa a X Factor 2021 dove raccoglie da subito consensi e apprezzamenti, fino al suo primo singolo “nonusciraidaqui” che la colloca da subito nel mondo del pop elettronico contemporaneo e che segna anche l’inizio del suo percorso discografico con la talentoliquido e The Bluestone Records.

È con “acquagelida”, brano entrato in numerose playlist editoriali delle maggiori piattaforme di digital streaming, che nudda mostra la sua versatilità e il suo lato più urban, seguita da “sottosopra” e “seiore”, che ulteriormente mostrano la versatilità del suo elettropop. E’ la vincitrice della targa Quirici al Premio Bindi 2022. Il 7 ottobre esce il suo primo album “vedo il mondo un po’ sfocato”, anticipato dal singolo “scusanonlofacciopiù” feat. Schiuma, uscito il 9 settembre.