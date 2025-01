Non è scontato che un piccolo comune, come quello di Vibonati, in provincia di Salerno, immerso nel Parco Nazionale del Cilento, riesca a portare avanti da ben 23 anni un Festival di così alto livello e portata culturale dedicato ai cortometraggi cinematografici. Eppure ci riesce egregiamente e con ottimo successo nella sua bellissima frazione di Villammare, affacciata sul Golfo di Policastro, grazie all’impegno di tantissime persone e con la direzione artistica di Alessandro Cocorullo.

Da sempre la kermesse è sempre stata impreziosita dalla presenza moltissimi ospiti di rilievo nazionale ed internazionale di tutti le sfere artistiche e di alcuni abbiamo già avuto modo di parlare in passato, su queste pagine.

Tra i principali ospiti di quest’anno, Vittorio Storaro, Debora Caprioglio, Denny Mendez, Sergio Múñiz, Lina Sastri, Gigi&Ross, Isa Danieli.

Per quanto attiene gli aspetti musicali, che sono quelli che più ci interessano, la serata che raccontiamo in queste immagini è quella a cui hanno preso parte in veste di ospite d’onore il Maestro Vince Tempera, a cui è stato riservato un premio in omaggio alla sua lunga carriera, e il Quartetto di Stefano di Battista, che ha presentato il proprio progetto Morricone Stories, un racconto lungo ed articolato sulle rivisitazioni e le riletture dei temi più iconici del Maestro Ennio Morricone che Stefano ha collezionato nel tempo e raccolto in un album.

A parte le indiscusse doti professionali di Di Battista sul suo sassofono, che sfociano talvolta nel virtuosismo, e di tutti i componenti della sua band, non si possono non sottolineare le capacità istrioniche del leader, ben assecondate dei suoi partner, nel coinvolgere il pubblico e mostrare un genuino divertimento nello svolgimento del loro “lavoro”, trasformato in un interminabile gioco.

Il tutto è stato costellato da racconti ed aneddoti sui momento trascorsi da un giovane studente Stefano Di Battista col Maestro Ennio Morricone, i continui coinvolgimenti del pubblico e la continuazione di uno spettacolo infinito a fine serata sul lungomare di Villammare e alla Tavola degli artisti che è seguita al concerto.

Morricone Stories – Stefano Di Battista Quartet in concerto

29 Agosto 2024 – Piazza Portosalvo – Villammare (Sa)

Stefano Di Battista – sax

Andrea Rea – pianoforte

Daniele Sorrentino – contrabbasso

Luigi Del Prete – batteria