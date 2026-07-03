Moreno ospite di The Chill SpotCast: un confronto autentico tra carriera, scelte e vita personale

Il nuovo episodio di The Chill SpotCast vede protagonista Moreno in una conversazione intensa e senza filtri registrata ad Amsterdam.

Lontano dalla classica intervista promozionale, la puntata offre uno spazio di confronto in cui l’artista ripercorre le tappe più importanti della propria carriera, raccontando successi, difficoltà e tutto ciò che ha contribuito a costruire il suo percorso.

In dialogo con Roor Connoisseur, DJ Fastcut e W.edy wonders, creatore del format, Moreno affronta temi centrali per chi vive il mondo della musica: il rapporto con la discografia, l’impatto dei talent show sul percorso di un artista, le scelte che possono cambiare una carriera, gli errori commessi e le lezioni che ne derivano.

Una riflessione che si allarga anche all’evoluzione dell’industria musicale e al modo in cui è cambiato il ruolo degli artisti negli ultimi anni. L’episodio lascia spazio anche agli aspetti più personali della vita di Moreno, alternando aneddoti, ricordi e riflessioni che restituiscono il ritratto di un artista maturo, capace di guardare con onestà al proprio passato e con consapevolezza al proprio presente.

Registrato presso il Prix d’Ami di Amsterdam, The Chill SpotCast continua il proprio percorso proponendo conversazioni autentiche con protagonisti della scena musicale italiana e internazionale, mettendo al centro le persone, le loro esperienze e il valore del dialogo.