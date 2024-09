“Moosehorn Algoreaper”, il nuovo album di Paul Pedana

Paul Pedana, uno dei songwriter più innovativi e rispettati della scena musicale indipendente internazionale, torna a incantare ancora una volta il pubblico con il suo nuovo album Moosehorn Algoreaper, uscito il 6 Settembre 2024. Un’opera di 18 tracce per più di un’ora di musica originale. L’album segna un cambio radicale di stile ed è la prima co-produzione tra Pedana e la compagna Virga Siksniute che ha anche curato la parte video e fotografica. Questo progetto audace, innovativo e controcorrente, promette di affascinare gli amanti della musica raffinata e acculturata, offrendo un’esperienza sonora unica e profondamente evocativa.

Moosehorn Algoreaper è un capolavoro di sperimentazione musicale, dove generi diversi si intrecciano armoniosamente per creare una narrazione sonora unica. Pedana, noto per il suo approccio non convenzionale alla musica, ha studiato appositamente un dizionario in slang americano degli anni ‘20 conferendo alla parte contestuale uno stile estremamente originale.

I testi di Pedana sono spesso descritti come poetici e cinematografici, evocando immagini vivide e atmosfere uniche. Sono narrativi e raccontano storie con personaggi ben definiti e trame avvincenti utilizzando un linguaggio colloquiale e lo slang che ne conferiscono autenticità e carattere. Sono anche noti per il loro surrealismo, con elementi onirici che sfidano la logica convenzionale e per i giochi di parole e l’ironia che aggiungono strati di significato alle sue canzoni.

Ascolta il disco “Moosehorn Algoreaper” di Paul Pedana:

https://paulpedana.bandcamp.com/album/moosehorn-algoreaper

L’album, già molto atteso dalla comunità internazionale, ha suscitato notevole interesse sia in Europa che oltre oceano. In particolare, l’attenzione mediatica negli Stati Uniti è stata significativa, con Paul Pedana che è apparso sulla copertina del rinomato Los Angeles Magazine. Questo riconoscimento evidenzia l’impatto globale della sua musica e l’entusiasmo per il nuovo progetto.

Oltre le collaborazioni storiche con il pianista Lef Germenlis ed il chitarrista Denis Efimenko, il progetto discografico Moosehorn Algoreaper vede la collaborazione straordinaria con leggendario chitarrista blues Dan Patlansky, recentemente inserito tra i 30 migliori chitarristi al mondo secondo Guitar World Magazine. Queste collaborazioni hanno aggiunto un ulteriore strato di complessità e raffinatezza all’album, rendendolo un must per gli ascoltatori più esigenti.

Con Moosehorn Algoreaper, Paul Pedana ha utilizzato la sua creatività unica per dare voce agli “ultimi” della società, tessendo racconti struggenti di senzatetto, alcolizzati e altre anime perdute. Le sue canzoni non solo esplorano la desolazione e la resilienza umana, ma offrono anche un ritratto autentico e commovente di vite ai margini della società. Ogni traccia è un racconto vibrante e intenso, che trasporta gli ascoltatori in mondi interiori complessi e paesaggi emotivi profondi, offrendo un viaggio introspezionale senza precedenti. Pedana riesce a trasformare queste storie di emarginazione in opere d’arte che risuonano con una potente umanità, dimostrando una straordinaria capacità di empatia e narrazione.

L’album è stato creato anche utilizzando una varietà di strumenti ideati da Pedana stesso e registrazioni sul campo, catturando suoni naturali e meccanici che arricchiscono l’atmosfera complessiva. Questo approccio ha permesso a Pedana di realizzare un’opera che sfida le convenzioni e spinge i confini della musica contemporanea.

Il primo singolo estratto dall’album, “Champagne”, ha già riscosso un grande successo per il suo sound grintoso e la sua critica acuta alla superficialità dell’alta società. Questo brano, caratterizzato dalla collaborazione con Dan Patlansky, è solo un assaggio di ciò che l’album completo ha da offrire.

“Moosehorn Algoreaper” è un invito a tutti gli appassionati di musica che cercano qualcosa di autentico e di ascolto profondo e innovativo. Influenzato da artisti come Dylan, Beefheart, Waits, Zappa e i mostri sacri del Blues, questo album rappresenta un’esperienza imperdibile per chi ama esplorare sonorità passate con un approccio vintage e lasciarsi trasportare da narrazioni sonore complesse e affascinanti.

L’album è disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 6 Settembre 2024 ed in formato fisico (Vinile e Cd) nei mesi a seguire contattando l’Artista.

Biografia

Paul Pedana è un artista poliedrico, con un background che spazia dalla musica alla produzione artistica. Con una carriera costellata di successi internazionali e collaborazioni con artisti di fama mondiale, Pedana continua a spingere i confini della creatività musicale. Moosehorn Algoreaper rappresenta il culmine del suo percorso artistico, un’opera che promette di lasciare un segno indelebile nel panorama musicale contemporaneo.

