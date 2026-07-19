MoonJune Festival con Gong e Steve Hillage, Soft Machine e Gary Husband, Osanna e David Jackson, Derek Shulman e tanti altri (Teramo, 22-25 luglio)

Il MoonJune Festival si annuncia come uno dei più importanti festival italiani ed europei dell’estate 2026. Presentato da Let’s Get Lost di Music By Eder, il format torna con la sua quarta edizione e si candida a essere uno degli appuntamenti musicali più prestigiosi dell’anno, in Italia e in Europa.

Il programma parla da sé: sul palco saliranno autentiche leggende come Soft Machine con Gary Husband, Gong con Steve Hillage, Osanna con David Jackson, Derek Shulman (Gentle Giant) insieme a molti altri protagonisti della scena internazionale, per tre intense giornate di musica a Teramo.

Rock, jazz, fusion, avant-rock, world fusion e progressive si incontrano in una location suggestiva, nel segno della filosofia che da oltre 25 anni guida MoonJune Music: promuovere una musica senza confini, capace di trascendere stili e generi, all’interno di un percorso artistico progressivo ed evolutivo. Un viaggio sonoro che esplora i territori del jazz, del rock, dell’avanguardia, delle musiche del mondo e di tutto ciò che si colloca tra questi universi, spingendosi sempre oltre i confini del conosciuto.

Al seguente link il programma completo degli eventi: https://moonjunefest.com/program-2026/

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Informazioni:

Località: piazza SANT’ANNA / largo MELATINO / piazza ORSINI / castello DELLA MONICA

Teramo

Date: 22, 23, 24, 25 luglio 2026

Programma dettagliato: https://moonjunefest.com/program-2026/

Prevendita biglietti: https://www.ciaotickets.com/it/moonjunefestival2026teramo