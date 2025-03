Monks and the third man – Michele Fattori, Marcello Sebastiani

Il progetto musicale “Monks and the third man” nasce da un’idea di Michele Fattori, che trova in Marcello Sebastiani il compagno ideale. Il disco unisce la proposta di standards a quella di brani originali che sono di composizione istantanea, senza nessun canovaccio e senza nessuna nota scritta.

Il titolo del disco “Monks and the third man”, oltre a omaggiare il nome del compositore (Thelonious Monk), suggerisce un moderno richiamo al canto gregoriano, evidente già dalla composizione iniziale. Il progetto include anche una rivisitazione totale di alcuni dei brani più celebri di Monk, che mantengono l’integrità del tema e delle strutture, pur presentando un andamento sonoro libero dallo stile e dai clichés del grande autore statunitense.

In questo lavoro si esalta il rapporto tra lo stile inteso come idea e la reinterpretazione dello stile, in un modo che si dipana tra il bianco e nero sottolineando i grigi e le sfumature sonore personalissime, tempi dilatati e spazi contemplativi, che permettono di aumentare la libertà improvvisativa e la scelta precisa di un’interpretazione libera dagli stessi dettati stilistici di Thelonious Monk.

La chiusura del disco è affidata a una composizione originale di Michele Fattori: un blues che, con ironia e precisione, si ispira all’opera di Monk. L’obiettivo è quello di creare una piccola innovazione che emerge dalle infinite sfumature tra trascendenza e contingenza, tra tradizione e avanguardia. Una composizione che vive nel dialogo costante tra L’idea, la Storia e la sua reinterpretazione, attualizzandosi nella contemporaneità.

video del brano MONKS AND THE THIRD MAN

Track list: