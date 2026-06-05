MONFERR AUTORE FESTIVAL con I TRE MARTELLI, VAN DE SFROOS E DENTE (7, 10 e 14 Giugno)

Prosegue il Monferr’Autore Festival, la rassegna piemontese dedicata alla musica e alla cultura diretta da Enrico Deregibus. Nella prima metà di giugno si svolgeranno tre eventi di particolare interesse: il folk storico dei Tre Martelli, i racconti e le canzoni di Davide Van De Sfroos e la raffinata ironia della canzone d’autore di Dente.

Il programma in dettaglio:

Domenica 7 giugno, ore 18, alla Pieve di San Giovanni di Mediliano , in Valle Grana, nel territorio di Lu Cuccaro Monferrato, si esibiranno i Tre Martelli . La suggestiva sede del concerto, recentemente interessata da importanti interventi di restauro, farà da cornice alla performance della storica formazione folk alessandrina. I Tre Martelli rappresentano la più longeva realtà piemontese impegnata nel recupero e nella valorizzazione dei canti e delle danze tradizionali del territorio. Ingresso gratuito .

alla , in Valle Grana, nel territorio di Lu Cuccaro Monferrato, si esibiranno i . La suggestiva sede del concerto, recentemente interessata da importanti interventi di restauro, farà da cornice alla performance della storica formazione folk alessandrina. I Tre Martelli rappresentano la più longeva realtà piemontese impegnata nel recupero e nella valorizzazione dei canti e delle danze tradizionali del territorio. Mercoledì 10 giugno, ore 21 a Volpedo sarà protagonista il cantautore e scrittore comasco Davide Van De Sfroos , che dialogherà con Enrico Deregibus e Cristina Daglio . Grande narratore e affabulatore, Van De Sfroos racconterà il suo universo poetico, popolato da personaggi e storie di provincia che assumono una dimensione universale, accompagnato dalle sonorità che affondano le radici nella tradizione americana. Nel corso della serata proporrà anche alcuni brani con la sua inseparabile chitarra. Ingresso gratuito.

sarà protagonista il cantautore e scrittore comasco , che dialogherà con e . Grande narratore e affabulatore, Van De Sfroos racconterà il suo universo poetico, popolato da personaggi e storie di provincia che assumono una dimensione universale, accompagnato dalle sonorità che affondano le radici nella tradizione americana. Nel corso della serata proporrà anche alcuni brani con la sua inseparabile chitarra. Domenica 14 giugno, ore 18 il festival farà tappa ad Alessandria, presso l’Officina di Largo Catania 17, con il format “Verso”. In questa occasione Enrico Deregibus incontrerà Dente, cantautore tra i più originali e riconoscibili della scena italiana contemporanea, capace di coniugare ironia, minimalismo e sensibilità autoriale. L’appuntamento alternerà conversazione e musica dal vivo. I ngresso: 10 euro.

Informazioni e canali ufficiali: