Moneycase presenta “Gotham”, il nuovo brano urban in dialetto napoletano

Ci sono città che sembrano nate per mettere alla prova chi le attraversa. Strade illuminate a metà, palazzi che osservano silenziosi, quartieri che diventano labirinti e sogni che, prima di realizzarsi, chiedono più di qualcosa in cambio.

In “Gotham”, Moneycase trasforma questo immaginario in un racconto rap molto intenso e visivo, dove New York si trasforma in una metafora potente di ambizione, solitudine, competizione e riscatto.

Il brano, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 30 Giugno 2026, segna un nuovo passaggio nel percorso dell’artista napoletano, che sceglie il dialetto napoletano come lingua espressiva principale per dare maggiore verità ed identità al racconto. La sua scrittura si muove tra immagini di strada, riferimenti cinematografici e visioni metropolitane, costruendo un ponte ideale tra Napoli e l’immaginario americano: dal Bronx a Downtown, dalla Statua della Libertà a una New York che nel testo diventa quasi una versione personale di Gotham, oscura, competitiva e piena di contrasti.

Il significato del brano ruota attorno ad un concetto molto chiaro: il talento da solo non basta. Moneycase apre infatti il pezzo con una riflessione diretta: “L’ossessione batte il talento / Lo batterà sempre”. L’artista racconta la fame di chi non vuole restare fermo, di chi sa che dietro ogni progresso ci sono sacrifici, rinunce, delusioni e rapporti difficili. Ognuno di noi vive dentro la propria “Gotham”, una città reale e mentale in cui i mostri da combattere sono fuori, ma spesso anche dentro di noi.

Uno dei messaggi più forti del brano è “Vire o Progress / Ma nun vir ‘e Rinuncie”. In questa immagine Moneycase spiega che il pubblico vede soltanto il risultato, la crescita, il cambiamento esterno, ma non conosce tutto ciò che è stato lasciato indietro per arrivarci. Dietro il progresso ci sono errori, notti insonni, relazioni terminate e scelte difficili. È proprio questa tensione tra ciò che si mostra e ciò che resta nascosto a rendere il pezzo più profondo rispetto ad un semplice racconto di rivalsa.

Anche il passaggio “Agg’ perso tutt’ cos’ / Ma l’aggio Vinciuto” rafforza questa lettura. La vittoria raccontata da Moneycase è conquistata dopo aver pagato un prezzo molto alto, e sconosciuto a tutti.

Dal punto di vista musicale, “Gotham” si inserisce in un’estetica urban rap contemporanea, con un’atmosfera cupa, notturna e cinematografica. Il ritmo sostiene il flow con un andamento deciso, mentre la base lascia emergere un senso di tensione costante, coerente con le immagini del testo. Lo stile è riconoscibile e si identifica subito nel genere trap/ rap moderno e napoletano: batteria secca, pulsazione regolare, accenti marcati per mettere in primo piano la voce e la personalità interpretativa dell’artista.

Moneycase ha scelto in questo brano il dialetto napoletano come strumento identitario: ogni barra suona più diretta, più vissuta, più vicina alla strada da cui parte il racconto. Il risultato è un brano in cui Napoli dialoga idealmente con New York, e Gotham diventa il simbolo di una sfida quotidiana.

Con “Gotham”, Moneycase firma un pezzo dal carattere deciso, che parla di ambizione, fame, crescita e resistenza, confermando la volontà dell’artista di costruire un percorso personale all’interno della scena urban italiana.

Moneycase è un artista napoletano che porta nel panorama urban italiano una scrittura diretta ed introspettiva, unendo trap, rap contemporaneo, dialetto ed aperture melodiche. La sua musica racconta di esperienze ed ambizioni personali, trasformando la strada in uno spazio narrativo fatto di riscatto, crescita, consapevolezza. La sua proposta si inserisce in una scena rap sempre più contaminata, dove Napoli continua a essere uno dei territori più vivi e fertili.

Brani come “Gotham”, “Sauvage” e “Amami” mostrano le diverse sfumature del suo universo creativo: da una parte l’energia più cupa e cinematografica dell’urban, dall’altra una componente più emotiva e melodica, sempre sostenuta da una scrittura asciutta ed incisiva. Moneycase vuole costruire un percorso che tenga insieme autenticità ed attenzione ai dettagli sia sonori che linguistici.

Oggi l’artista prosegue il proprio cammino con una visione orientata al lungo periodo, lavorando a nuove produzioni e collaborazioni con l’obiettivo di consolidare la propria presenza nella musica urban italiana e raggiungere un pubblico sempre più ampio, senza perdere il centro della propria identità.