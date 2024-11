“Mollare la presa” è il nuovo singolo di chesma e malpelo

Due punti di vista complementari sono alla base del significato di “MOLLARE LA PRESA”, singolo a doppia penna scritto dai due artisti della scena indie odierna: chesma e Malpelo. “MOLLARE LA PRESA” racconta del punto immediatamente precedente all’addio in una relazione,quel momento sospeso tra il “noi” e il ritorno all’“io,” in cui il peso di una relazione ormai finita lascia spazio a ricordi, immagini, e alla riflessione su ciò che non sarà più condiviso. Sia chesma che Malpelo riconoscono che la colpa è una strada a doppio senso e la loro scrittura sincera e intimista ci accompagna in un viaggio tra passato e presente, dove lasciare andare significa anche imparare a convivere con un amore che fa ancora male dimenticare.

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/mollare-la-presa

credits:

fuori per talentoliquido

scritto da chesma e malpelo

prod: rebtheprod

mix e master; Roberto Proietti Cignitti (Container Audio Room)

artwork: Simone Pardi

edito da talentoliquido publishing e cvlto music group

distribuito da Believe

BIO CHESMA:

chesma, classe ’96, “l’artista precedentemente conosciuta come madi”, canta un urban pop dalle venature indie. Dopo “Non so spiegarti questa cosa che“, “ventidue“, il suo secondo singolo in collaborazione con nudda, che le porta numerose approvazioni editoriali sulle piattaforme di digital streaming e la copertina di “Scuola Indie” su spotify, e altri singoli sparsi nel 2024, arriva a novembre la collaborazione con l’artista Malpelo che li porta a scrivere il brano “MOLLARE LA PRESA”, in uscita il 22 novembre 2024. Il singolo anticiperà l’uscito dell’ep previsto per l’artista a inizio 2025.

BIO MALPELO:

Torino, 1998, laureato in Lettere Antiche. Scrive da quando ha memoria perraccontare. Partito da adolescente col rap, ha sempre dato priorità al testo, ma studiare canto e pianoforte gli è servito per aprire l’orecchio, ampliando la tavolozza di colori con cui esprimersi, sperimentando dalla dance al rap al cantautorato indie. Ora, dopo aver giocato a lungo con le diverse sfaccettature della musica, ha trovato una dimensione totalizzante in cui portarle tutte insieme in un unico bagaglio urban. Nel mese di Febbraio 2024, ha firmato il suo prim