Modna, il nuovo singolo è “Fino al limite”

Dal 18 Marzo 2022 è disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Fino al limite” (Purple Mix Studio), il nuovo singolo di Modna.

“Fino al limite” parla di ricordi. Il testo racconta le calde e movimentate serate d’estate in cui si balla tutta la notte, nascono amori e si presentano occasioni di vivere appunto fino al limite, osando un po’ di più e uscendo dalla propria zona di sicurezza per poter vivere al massimo ogni giorno.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ricordi di estati fa al mare. Di giorno in spiaggia sotto il Sole, ma in trepidante attesa dell’arrivo della sera e di una notte calda che prometteva scintille e follie. La paura di perdere le occasioni mi rendeva impavido e pronto a tutto, teso a sfruttare velocemente ogni situazione. Ero disposto a superare ogni limite che rappresentavano semplicemente confini creati dalla timidezza di un bacio, o il rimanere fino all’alba a ballare in discoteca, insomma semplici e innocue trasgressioni. Ogni notte è unica e va vissuta al massimo fino al limite”.

Biografia

Mauro Tummolo, in arte MODNA, è un artista che colpisce per il suo carattere forte e deciso. Il suo incontro con la musica avviene all’età di otto anni. Nel 2010 MODNA è vincitore del programma ‘STASERA È LA TUA SERA’ condotto da Max Giusti su Rai Uno. Nel 2017, assieme alla sua Band, è ospite in Piazza al Capodanno di Venosa (PZ) in concomitanza con quello di Maratea trasmesso su Rai 1. Nel 2017 viene pubblicato il brano ”DIFFERENZE”. Nel 2018 è tra i semifinalisti del ”CESKO SLOVENSKO MA TALENT” andato in onda su Joy TV tra Bratislava e Praga. Nello stesso anno, è la volta del brano “VOLEVO SOLO DIRTI”, con cui al Contest “Promuovi la tua Musica” viene premiato tra i primi 3. “FLY” è un altro singolo presente nella discografia di MODNA scritto da Andrea Amati, come anche ‘’Un’altra storia” (Sonny Music), scritto da Massimo Tornese. Con Dany Tee, nell’estate del 2018 esce il singolo “I LOVE YOUR LIFE” (Smilax Publishing) impreziosito dalla voce della piccola Chiara Tummolo, nipote di Mauro.

La sua attività live conta abbastanza presenze sia in Italia che all’estero dove negli ultimi anni ci sono state collaborazioni e open act con artisti come: Marco Carta, Maria Nazionale, The Kolors, Neri Per Caso, Maldestro Erica Mou e musicisti dei (Modà) e di (Baglioni) (Nek). Nell’Agosto del 2020 è tra i finalisti del PREMIO ”Palco D’autore” a SALERNO. Le sue attuali collaborazioni sono con l’autore Andrea Sandri e con il producer Walter Babbini.

Nel mese di febbraio 2022, il brano di MODNA, dal titolo “Ti porterò a Parigi”, uscito il 31 dicembre 2021 si è aggiudicato il terzo posto al PREMIO ARTE D’AMORE a Verona.

“Fino al limite” di Modna uscirà in radio e in digitale il 18 Marzo.



