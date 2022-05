“Modì” è il nuovo singolo di Kabo

MODÌ (prod alone.nowhere) è il nuovo singolo di KABO, rapper e cantautore della provincia milanese, in passato già al lavoro con Dj Myke, Big Fish e Marco Zangirolami, in uscita il 29 aprile 2022 e distribuito da Stage One Music. Questa release segue la pubblicazione di Spettri (prod alone.nowhere) e anticipa il nuovo lavoro in studio previsto per giugno 2022.

MODÌ è un fitto groviglio di liriche che tentano di dare, pennellata dopo pennellata, un immagine della società attuale in cui viviamo, e del male che genera dentro e sopra di noi. KABO qui tocca temi come il consumismo (sfrenato), l’amore (distorto e malato), il lavoro (opprimente e totalizzante) e la guerra (cancro economico). Il brano gioca molto sulla dualità tra strofe (entropia) e ritornello (calma). Nella parte relativa alle strofe troviamo il caos che ci ingoia e ci soffoca, mentre nel ritornello riprendiamo fiato e troviamo la pace ideale, l’oasi perfetta.

“Modì è un pezzo che ho scritto poco dopo aver perso una persona a cui ero molto legato, un fratello, una guida ispiratrice. È importante dirlo perché questo brano è carico di rabbia e denuncia, ma mira al ritrovamento della pace, della serenità, del respiro. Modì non è dedicato a questa persona, ma tenta di dare una spiegazione al perché questa persona se ne sia andata.

Ciò che voglio comunicare è che questa società si è portata via tante persone, non solo quella che citavo prima, che non erano fatte per stare dentro questo tritacarne economico, sociale ed emotivo. Scrivendo questo brano, probabilmente sto ammettendo anche io in primis di non essere affatto a mio agio in questa condizione. A parere mio, questo mondo spesso ci obbliga a creare dei sostituti di noi stessi che trascinano il “noi” originale verso l’abisso.” Kabo

CREDITI

Produzione: alone.nowhere (Davide Foti)

Testo e voce: Kabo (Andrea Caracciolo)

Art direction: Arianna Puccio | Studio Cemento

Foto: Stefania Carbonara

Artwork: Alberto Ricchi

BIO

Kabo, pseudonimo di Andrea Caracciolo, è un rapper e cantautore italiano nato a Legnano (MI) nel 1990. Artista capace di passare dal rap puro a groove più morbidi e sofisticati, viene apprezzato per l’originalità, la sincerità e la ricercatezza dei testi, in cui concentra introspezione e storie di denuncia sociale.

Presente dalla fine degli anni 2000, ha all’attivo diversi progetti musicali come solista e in band. Tra questi collabora con Dj Myke per l’ep “Soli Notturni”, e con Big Fish e Marco Zangirolami per il brano “La Ragazza di Vetro”. Pubblica l’ep “Diorami” con Irma Records e si classifica alle fasi finali del premio nazionale Fabrizio De Andrè. Molto presente sui palchi a livello locale e principalmente nel milanese, ha più volte aperto i live di artisti come Dargen, Ghemon, Willie Peyote, Bassi Maestro, Murubutu, Colle der Fomento, Kaos one, Rancore.

La sua produzione artistica mescola rap e musica d’autore, portando l’attenzione su temi di denuncia a favore degli ultimi e ponendo in primo piano il pensiero critico, provando a raccontare le luci e le ombre del nostro tempo con l’obiettivo preciso di creare musica non solo per le orecchie, ma per l’anima.