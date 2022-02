Misstake, “Cinema paradiso” è il nuovo singolo!

Dal 25 febbraio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica “CINEMA PARADISO”, il nuovo singolo di MISSTAKE, già disponibile sulle piattaforme di streaming dal 18 febbraio.

“Cinema Paradiso” si focalizza sul ruolo delle donne nella società, sugli amori malati e troppo spesso non denunciati, su uomini violenti e donne che perdono la loro libertà per sentirsi amate e accettate. La storia che tutte sognamo si trasforma nel nostro peggiore incubo.

“Bisogna imparare ad amare le nostre ombre per poter evolvere al 100% ed essere totalmente indipendenti, solo così troveremo il vero amore. Cadi, sanguini, ma sei pronta a lottare per ritornare a vivere e volare.” commenta l’artista a proposito del brano.

Il video è stato realizzato in collaborazione con il regista Paolo Bianconi e il direttore artistico Davide Morelli che hanno voluto giocare con i contrasti per rappresentare il bene e il male all’interno di una relazione. “Abbiamo utilizzato del sangue finto in contrasto con la purezza dell’abito bianco” spiega Misstake “Il messaggio chiaro che deve trasparire è Mi amo, mi basto, mi accetto”

Biografia

Vulcanica e stravagante, Misstake è certamente un personaggio iconico nel mondo del Rap e del Pop italiano molto popolare soprattutto su Youtube, Tik Tok, Instagram con diverse migliaia di follower. Si affaccia al panorama musicale nel 2011 pubblicando singoli e featuring con importanti artisti italiani come Vacca Sud Sound System, Laioung, Nex Cassel. Grazie a questa unione d’intenti il canale Youtube di Misstake supera il milione di visualizzazioni, dando vita così ad un un appuntamento fisso che prevede dei freestyle settimanali che raggiungono le 100.000 visualizzazioni. Risultati che che le permettono di creare un rapporto stretto con riviste e quotidiani nazionali come IL GIORNALE e IL MESSAGGERO.

Dopo varie tournée in Italia (soprattutto in Toscana, a Bari, in Sicilia, a Salerno, in Veneto e in Friuli), ha cantato all’Hip Hop Tv Music Festival e ha aperto il concerto di Fedez, Fabri Fibra, Shade, Bigfish, Nitro, Vacca, Jamil, Babaman, Noyz Narcos, Emis Killa. Ha anche fatto da vocalist ai primi eventi MAMACITA, nei quali ha curato anche la parte marketing. Le produzioni musicali sono curate interamente da The Ross.

Misstake riesce ad equilibrare il suo lato artistico e il suo grande spirito imprenditoriale, tanto da renderla una perfezionista che cura ogni aspetto dei suoi progetti in prima persona. Inizia il 2022 con il nuovo singolo “Diva” e prosegue con l’uscita di “Cinema Paradiso” dal 18 febbraio sulle piattaforme digitali e dal 25 febbraio in rotazione radiofonica.

