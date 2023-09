Mirael: è uscito il nuovo singolo e video “Baila nell’anima”

BAILA NELL’ANIMA, il nuovo brano con videoclip official della cantautrice MIRAEL (@miraelofficial – www.mirael.it), è disponibile su You Tube, Spotify e i digital stores al link li.sten.to/MIRAELbaila

Vanta la straordinaria partecipazione del bassista Stefano Olivato e del batterista Davide Ragazzoni, affermati nomi della musica italiana nonché storici musicisti della band di Angelo Branduardi, registrati per MIRAEL dal noto produttore Roberto Cetoli curatore di una vastissima discografia di big della musica italiana e straniera.

“Quando non si può ballare con il corpo e con la mente, si può sempre ballare nell’anima” – spiega l’artista, compositrice della musica e del testo del brano. Chi ha già ascoltato il suo album “SENTIRE L’AMORE” (www.miraelshop.it) sa che l’anima di MIRAEL balla latino, sotto il cocente solleone della spiaggia, tra le onde di un profondissimo mare – l’Amore – che può dare a tutti la forza di continuare a ballare quando verrebbe voglia di smettere.

BAILA NELL’ANIMA è una novità discografica con arrangiamenti, pianoforte e mix-mastering di Alberto Piva e chitarra di Mario Costanzi. Un nuovo importante tassello del progetto musicale “Sentire l’Amore” nato con l’omonimo disco di MIRAEL, ora anche tour di concerti #SENTIRELAMORETOUR: 15 brani, un solo grande viaggio dell’anima alla ricerca dell’Amore.

Su You Tube il videoclip official girato sull’onda di un messaggio di libertà: “Quando tutto mi vuole fermare è dentro il cuore la mia libertà… l’anima non ha prigioni e allora baila nell’anima”. Riprese e post-produzione di Fabrizio Oggiano, assistente operatore Gianluca Moretti, attore Andrea Barioni, grafica di Paolo Sita.

“Un vero onore, per me, lavorare con tutto lo staff di questa nuova produzione. Artisti del suono e dell’immagine di riconosciuto valore. Un’emozione indescrivibile registrare BAILA NELL’ANIMA con protagonisti della musica di Angelo Branduardi, con il quale condivido in maniera particolare il fascino per l’infinitamente piccolo e l’infinitamente grande che è l’Amore”.

Il nome MIRAEL significa, infatti, “guarda Lui, guarda l’Amore” e il desiderio artistico dell’artista è fare sentire l’Amore attraverso la musica.

Guarda il video:

Far sentire quel qualcosa di essenziale ed invisibile agli occhi che lega BAILA NELL’ANIMA al Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry sin dalla prima frase della canzone: “Bene non si vede che col cuore, l’anima ha gli occhi dell’Amore, come fai a spiegare l’Amore? È nel cuore, aldilà”.

Ed è con questa domanda che l’artista attende il pubblico sul suo canale YouTube @MIRAEL con BAILA NELL’ANIMA per ballare sulla musica ma, soprattutto, “sopra a tutto… e aldilà”.

LINK AI DIGITAL STORES: li.sten.to/MIRAELbaila

CREDITS “BAILA NELL’ANIMA”

Musica, Testo e Voce: MIRAEL

Project: Progetto Musicale “Sentire l’Amore”

Riprese video e post-produzione: Fabrizio Oggiano

Assistente operatore video: Gianluca Moretti

Attore: Andrea Barioni

Grafica: Paolo Sita

Arrangiamenti, pianoforte e tastiere: Alberto Piva

Chitarra: Mario Costanzi

Basso: Stefano Olivato

Batteria e percussioni: Davide Ragazzoni

Recording piano e chitarra, mixing e mastering: Alberto Piva – Mulino del Ronzone Recording Studio (Vinci)

Recording basso, batteria e percussioni: Roberto Cetoli – Accademia Superiore di Canto (Verona)

Produzione audio-video: MIRAEL RECORDS – SENTIRE L’AMORE



INFO, SOCIAL E CONTATTI

Website: mirael.it

mirael.it Website: miraelshop.it

miraelshop.it Instagram: @miraelofficial

@miraelofficial Facebook: @miraelofficial

@miraelofficial Spotify: https://open.spotify.com/artist/7bbVwWBGcSIKhsvOqpRqH7

https://open.spotify.com/artist/7bbVwWBGcSIKhsvOqpRqH7 Mail: info@mirael.it

ALBUM e CONCERTI

ALBUM “Sentire l’Amore”: www.miraelshop.it – www.mirael.it/cd-sentire-lamore-miraelshop/

Eventi e Concerti del #SENTIRELAMORETOUR: www.mirael.it– info@mirael.it– @miraelofficial