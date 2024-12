MILES DAVIS | Birth of the Blue – L’LP con le registrazioni inedite di Kind of Blue

Il 13 dicembre Analogue Productions pubblicherà Birth of the Blue, un LP da 180 g che contiene la prima sessione di registrazione di Miles Davis del suo Kind of Blue con la sua storica band.

Il 13 dicembre 2024 Analogue Productions pubblicherà Birth of the Blue, un LP da collezione da 180 g che contiene la prima sessione di registrazione di Miles Davis del suo Kind of Blue con la sua storica band.

Quando nell’agosto 1959 Miles Davis, negli studi della Columbia Records, registrò con la sua band il suo capolavoro Kind of Blue, forse neppure immaginava che quello sarebbe diventato un caposaldo epocale della storia del jazz mondiale…

O forse sì…?

Ebbene, oggi i cultori del jazz e della sua storia saranno felici di sapere che il prossimo 13 dicembre la Analogue Productions pubblicherà Birth of the Blue, un LP da 180 g con la prima sessione di registrazione, avvenuta il 26 maggio 1958 al 30th Street Studio della Columbia a New York City.

Nel gruppo di lavoro, formatosi appena due settimane prima, oltre al leader “maximo” Miles Davis alla tromba, c’erano John Coltrane al sax tenore, Julian “Cannonball” Adderley al sax contralto, Bill Evans al piano, Paul Chambers il contrabbasso e Jimmy Cobb alla batteria.

In queste prime registrazioni di prova la band muoveva i primi passi verso un rinnovamento epocale del jazz moderno e che avrebbe poi, nell’agosto 1959, registrato la versione definitiva di Kind of Blue.

Birth of the Blue, di cui sono già aperte le ordinazioni in prevendita, sarà offerto in due versioni in vinile da 180 grammi, una di colore blu in edizione limitata e l’altra di colore nero (che supponiamo sarà praticamente inarrivabile) e l’altra di colore nero al prezzo di $40, ed un’altra in versione SACD ibrido al prezzo di $35, e conterrà quattro tracce, completamente rimasterizzate a partire dai nastri stereo originali con i più moderni sistemi di editing, della durata complessiva di 31 minuti, On Green Dolphin Street, Stella by Starlight e Love for Sale e Fran-Dance, una composizione originale di Davis.

La Quality Record Pressing (QRP) ha curato la realizzazione delle lacche e la Stoughton Printing ha realizzato la custodia gatefold di alta qualità con illustrazioni dell’epoca e nuove note di copertina curate da Ashley Kahn, autore di Kind of Blue: The Making of the Miles Davis Masterpiece ed indiscusso storico del jazz, che osserva come queste registrazioni, che catturano momenti irripetibili della storia, siano state considerate in precedenza degli scarti e solo oggi siano state rivalutate come un pezzo di storia da raccontare.

Di seguito il videoclip ufficiale di Acoustic Sounds che illustra la formazione del progetto e i contributi alla produzione di Vic Anesini e Matthew Lutthans.

