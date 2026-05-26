Milano Sud Festival al Parco Ravizza (MI) dal 4 al 7 giugno 2026

Milano Sud Festival si conferma uno degli appuntamenti musicali e culturali gratuiti più partecipati della zona sud di Milano. Quattro giorni di concerti, dj set, incontri, laboratori, arte, sport e momenti di aggregazione trasformeranno il parco in uno spazio condiviso e aperto a tutte le generazioni.

L’edizione 2026 assume inoltre un significato ancora più profondo grazie alla sua forte dimensione solidale: l’intero ricavato del festival sarà devoluto a EMERGENZA GAZA – Progetto Rec Palestina, iniziativa umanitaria attiva nella Striscia di Gaza e promossa dal movimento milanese.

La musica sarà il cuore pulsante della manifestazione. La line up, che unisce artisti emergenti e nomi già consolidati della scena italiana, attraverserà sonorità urban, indie, elettroniche, brass, world music e sperimentali. Tra i primi nomi annunciati figurano Queen of Saba, tra i progetti più interessanti del panorama indipendente italiano, l’energia travolgente della Mefisto Brass, oltre a Gioia Lucia, De Strangers, Berlina, Ombra, Todo Bardo, Afonk, Planet Butter, Al Doum, Nuhara e molti altri protagonisti della nuova scena musicale.

Programma:

4 giugno – dalle ore 17:00

Maratona live con Sottobosco, Ragazzini 232, Tres W Indoor Band, Emergentissimi, Liah Vaen, Faraci, Zambo Super Pizza e chiusura affidata a De Strangers + Galas.

Ad accompagnare la serata anche i dj set di Dj Latinos e Dj EchoFrom.

5 giugno

Sul palco saliranno Status Limbo, Malafede, Evra, Gioia Lucia, Berlina e uno degli appuntamenti più attesi dell’intero festival: il live delle Queen of Saba, seguito dal dj set conclusivo.

La giornata metterà in dialogo nuove voci e progetti già affermati della scena contemporanea, alternando musica e momenti di approfondimento come Sovrapposizioni e Gaza Freestyle.

Chiusura con il dj set di slate e la performance del collettivo Brigate Rosa.

6 giugno – dalle ore 12:00

Si parte con il Disco Brunch per proseguire fino a tarda sera con i concerti di Fonc, Cris Laraffe, Ombra, Todo Bardo, Afonk e la chiusura esplosiva della Mefisto Brass, seguita dal dj set serale di alzaya.

In parallelo si terranno talk, appuntamenti dedicati alla cultura pop e altri momenti musicali che completeranno la proposta del festival.

7 giugno

La giornata conclusiva sarà dedicata alle contaminazioni internazionali e alla world music, grazie alla collaborazione con Chullu Agency e Club Mondo. Sul palco si alterneranno KBB Orchestra, Planet Butter, Al Doum e Nuhara.

Accanto alla proposta musicale, Milano Sud Festival ospiterà aree dedicate a esposizioni artistiche, attività sportive, laboratori, talk, cineforum, stand food & beverage e spazi pensati per vivere il parco come luogo di incontro, espressione e partecipazione.

Più che un festival, Milano Sud Festival si conferma un progetto culturale diffuso, capace di raccontare una Milano inclusiva, popolare e contemporanea.

Video PLANET BUTTER – Terrasonora Live Session ep.2

Video Queen of Saba – Origami

Video Mefisto Brass – FANTASMI

Video Status Limbo – Resto a Casa