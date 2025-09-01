Milano Jazz Vibes 2025: il 13 e 14 settembre il primo festival dedicato al jazz nordico

Dal 13 al 14 settembre 2025, Milano ospita la prima edizione di Milano Jazz Vibes, il nuovo festival dedicato al jazz nordico, in programma al Teatro della Basilica di San Lorenzo (Corso di Porta Ticinese 35).

Ideato dal musicista estone Oleg Pissarenko e dall’imprenditore Paolo Michelozzi, il festival nasce per portare a Milano un genere unico nel panorama internazionale: il jazz nordico, caratterizzato da lirismo, minimalismo, aperture sonore e atmosfere ispirate ai paesaggi scandinavi.

Programma concerti

Sabato 13 settembre 2025: Maja Mannila Trio (Finlandia) – pianista, cantante e compositrice tra i talenti più promettenti della scena scandinava – con Johannes Granroth (basso) e la partecipazione speciale del batterista Alessandro Nitti. Il trio propone un repertorio che fonde jazz, soul e R’n’B in chiave moderna.

Domenica 14 settembre 2025: Nordic Tango – progetto firmato da Villu Veski (sax), Tiit Kalluste (fisarmonica) e Taavo Remmel (contrabbasso). Una fusione originale di tango argentino e atmosfere nordiche, che unisce la passione sudamericana ai paesaggi sonori del Nord Europa.

Il jazz nordico

Diverso dal jazz tradizionale, il jazz nordico privilegia atmosfere rarefatte, lirismo ed essenzialità. È una musica profondamente legata al silenzio e ai contrasti naturali del Nord – luce e oscurità, quiete e tempesta – che diventa accessibile ed emozionante anche per un pubblico non strettamente jazzistico.

“Oltre alla vivacissima vita culturale milanese, c’è spazio per una novità come il jazz nordico,” afferma Oleg Pissarenko, direttore artistico del festival e organizzatore di eventi jazz in Estonia. “Il nostro obiettivo è portare musicisti estoni e finlandesi al pubblico italiano e, allo stesso tempo, accogliere chi dall’Estonia e dalla Finlandia vorrà viaggiare con noi a Milano.”

Il festival è realizzato con il sostegno della Fondazione Culturale Estone-Finlandese.

Info utili