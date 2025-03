“Milano” è il nuovo singolo di Moretti

Moretti torna con un nuovo singolo dal titolo “Milano“, disponibile da venerdì 14 marzo 2025 su tutte le piattaforme digitali (per Bradipo Dischi, in distribuzione Believe), l’ultimo prima del nuovo album “nomi cose città”, il secondo album di Moretti che verrà presentato al Teatro Bello di Milano giovedì 17 aprile.

Nella grande danza del tempo, tutto cambia: noi e le città in cui viviamo. Questa canzone è un grido di gioia sovversiva e disperata nell’amare e assaporare la propria città per l’ultima volta, prima che Milano (o noi) cambi per sempre. Su un ostinato di pianoforte, gli elementi sonori (la chitarra, poi le percussioni di Pietro Gregori, poi un organo, poi un coro) si stratificano, dando vita a un climax che dura tutto il pezzo.

Milano è una città che crolla su se stessa, disaffezionata alle necessità umane, costretta a sopravvivere sul profitto, capitalizzandolo sulle macerie economiche di gran parte dei suoi abitanti. Milano oggi è ripugnante. Però Milano è anche tutto ciò che resiste a questo scempio. La mia canzone è una dedica di gioia e disperazione.

SCOPRI IL BRANO

Musica e testo di Federico Oliverio

Federico Oliverio (voce)

Pierpaolo Alberici (pianoforte)

Lorenzo Di Cola (chitarra acustica)

Giovanni Doneda (basso, organo Farfisa)

Pietro Gregori (batteria e percussioni)

Matteo Portugalli (StringVox)

Giulia Imperato (cori)

Produzione e registrazioni di Giovanni Doneda e Pietro Gregori presso La Sabbia

Voci, chitarre acustiche e pianoforte registrati da Matteo Portugalli presso Garage 206

Mix di Matteo Portugalli

Master di Andrea De Bernardi presso Eleven Mastering Studio

Foto di Agnese Carbone

BIO:

Moretti nasce artisticamente nel 2022 fra gli apribottiglie e i cacciaviti con cui si costruiscono le canzoni. Milanese d’adozione altrui, esordisce nell’autunno dello stesso anno col suo primo album “Moretti ha fatto anche cose buone” per Bradipo Dischi, descritto da Rockit come “un esordio molto incoraggiante, ricco di brani ben scritti e con ottime prospettive future” e da MusicMap come un “disco schietto, bipolare, anticonformista, all’occorrenza irridente ma non sprezzante, che si divide tra risvolti quotidiani e oscurità esistenziali, con un inchiostro figlio di notti insonni ed un risolutivo voyeurismo cantautoral-ispirativo”.

In seguito ai consueti live di promozione, nel 2023 fa uscire due nuovi singoli: “Lorem Ipsum” e “Natale”, stilisticamente molto simili al lavoro precedente. L’anno successivo, complice un infortunio di cuore, si chiude in studio per registrare il secondo album prodotto da Giovanni Doneda e Pietro Gregori (Il Mago Del Gelato), in uscita nella primavera del 2025.