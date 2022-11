“Milano” è il nuovo singolo di Leanò

Esce mercoledì 16 novembre 2022 per Stazione Musica Records e in distribuzioneArtist First il nuovo singolo di Leanò, dal titolo “Milano“.

Un omaggio alla città della cantautrice, un nuovo capitolo autunnale dedicato a chi fa molti aperitivi, ma si sente comunque solo, un brano sentito che mette in relazione il carattere di una città e quello di due persone che ne rappresentano due sfaccettature. Questa canzone nasce dopo una separazione che ha coinciso con l’ennesimo abbattimento di un giardino milanese: il parco Bassini.

Mi sono chiesta come la frenesia, la mancanza di spazi verdi, il bisogno di essere sempre produttivi e la gentrificazione abbiano un impatto sulle persone che ci vivono. Stiamo diventando sempre più individualisti in un mondo iperconnesso, persi nel bisogno di dimostrare un qualcosa anche se non ha un contorno definito, ci stiamo dimenticando dell’importanza di essere fragili, dell’empatia, dell’essere saldi nei nostri valori. Per questa città non siamo mai abbastanza, eppure non è solo questo: lavoro, aperitivi, solitudine.

Milano vive nei concerti underground, nelle case di amici cari, nelle birrette post lezione e negli scambi che nascono quando meno te lo aspetti.

Milano è nel combattere retoriche che non ci appartengono, verso un futuro fatto di spazi verdi e connessioni reali, non da “grattacieli storti” e acqua di rubinetto imbottigliata in nome del greenwashing.

BIO:

Leanò colora città e campagna di suoni fatti di gioco e introspezione. Un po’ milanese e un po’ cilentana, la sua scrittura esplora sonorità indie pop unendo melodie di impronta popolare ad una ricerca sonora più sperimentale. Leanò si ispira al legame che ha con la natura in un rapporto di condivisione, sintonia e rispetto. I temi delle sue canzoni vengono affrontati attraverso un linguaggio semplice e onirico, che riflette una lettura candida, curiosa e attenta sia del mondo che la circonda sia del proprio mondo interiore.

Inizia ad esibirsi nei locali della scena indie condividendo il palco con diversi cantautori della scena (Giovanni Truppi, Irama, Alessio Bondì, Gnut, Carmelo Pipitone…). A luglio 2019 viene selezionata tra i finalisti del Premio Bindi. Nel 2020 partecipa al Premio Alberto Dubito. Il 6 luglio esce il suo EP d’esordio “Tempio”.

Dalle prima uscite è stata inserita in alcune delle più importanti playlist editoriali Spotify comeNew Music Friday Italia, Equal Italia, Scuola Indie e Fresh Finds Italia.

