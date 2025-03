MIGRAINE pubblicato il nuovo singolo “Un’Abitudine”

“Un’abitudine”: il nuovo singolo dei Migraine

E’ stato pubblicato, in autoproduzione su tutte le principali piattaforme digitali, il singolo “Un’Abitudine” dei Migraine. La band alternative/stoner/grunge pugliese, composta da Jordan Rech, Alex Pagano e Vinnie Brown, anticipa con questo brano l’uscita del loro album d’esordio, prevista per aprile. Il singolo è anche la title track dell’album.

Un brano di profonda inquietudine

“Un’Abitudine” è caratterizzato da un coinvolgente cantato in italiano e rappresenta l’essenza di un album che esplora le molteplici sfumature dell’inquietudine quotidiana. Con una sensibilità autentica e una genuina attitudine rock, il brano si propone come colonna sonora ideale per riflettere sui lati più inquieti dell’animo umano, spesso in difficoltà nel gestire le relazioni interpersonali.

I Migraine raccontano:

“Contro il logorio della vita moderna, qualcuno consigliava di bere un amaro. Ma, contro il logorio delle relazioni di coppia, non ci accontentiamo di un amaro: vi offriamo la nostra personale ricetta, fatta di chitarre fuzz, potenti colpi di batteria e giri di basso solidi e precisi. L’unico obiettivo? Rinnegare l’abbrutimento della quotidianità ed evitare di infrangersi su di essa.”

Un’esperienza sonora per i fan del Rock

Il nuovo singolo cattura l’attenzione dei fan di band di Queens of the Stone Age, Mudhoney, Soundgarden, di Amyl and The Sniffers e Lambrini Girls, tra gli altri.

Ascolta il brano Un’Abitudine

Biografia

I Migraine nascono nel 2019 a Brindisi con un obiettivo chiaro: riportare in primo piano le sonorità ruvide e graffianti dello stoner rock, caratterizzate da chitarre distorte e un basso sporco e pulsante.

La band è un power trio essenziale ma potente, composto da:

Jordan Rech (batteria, fondatore)

(batteria, fondatore) Alex Pagano (basso)

(basso) Vinnie Brown (chitarra e voce)

Un sound tra passato e futuro

I Migraine si muovono con naturalezza nell’universo dell’alternative rock, fondendo le influenze della tradizione degli anni ’90 con uno sguardo proiettato verso il futuro.

Il loro sound è un viaggio tra heavy riff, groove massicci e un’attitudine senza compromessi, capace di evocare sia le radici del genere che spingersi verso le sue evoluzioni più attuali.

L’ironia del nome “Migraine”

Il nome Migraine non ha una storia precisa, ma porta con sé un’ironia di fondo:

“L’emicrania è un disturbo tanto comune quanto imprevedibile, proprio come la nostra musica. Può essere una cura o un’esplosione sensoriale, tutto dipende dallo stato d’animo di chi ascolta.”