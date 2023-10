MICHELE FAZIO WORLD TRIO | Infinity

Introspezione e impetuosità, come due facce della stessa medaglia. Il tutto adornato da paesaggi sonori mediterranei ed eurocolti che fanno vibrare le corde emozionali più recondite. “Infinity” è la nuova opera discografica firmata Michele Fazio World Trio, interessante formazione composta da Aska Maret Kaneko (voce e violino), Michele Fazio (pianoforte) e Carlos “El Tero” Buschini (basso). A impreziosire questa formazione, Fausto Beccalossi alla fisarmonica in La Festa, El Paso del Legarto e Torre delle Stelle. La tracklist consta di dieci brani originali figli della rigogliosa vena compositiva di Michele Fazio, Aska Maret Kaneko e Carlos “El Tero” Buschini.

Il mood etereo di Infinity (Michele Fazio – Aska Maret Kaneko), brano eponimo, rapisce l’attenzione fin dalle prime misure. Il timbro celestiale di Aska Maret Kaneko crea pathos, mentre al violino si esprime con intensa energia comunicativa. L’eloquio del pianista è intriso di lirismo e classe, un discorso improvvisativo in cui ogni singola nota sembra scolpita nell’alabastro. La Festa (Michele Fazio) conquista nell’immediato per il ritmo incalzante. Qui l’ospite Fausto Beccalossi dà vita a un’improvvisazione gioiosa, ricca di genuinità e generosità espressiva. El Paso del Legarto (Carlos “El Tero” Buschini) è una composizione densa di passionalità. Il pianista sviscera un’elocuzione ispirata, pregna di senso narrativo e descrittivo. Beccalossi brilla per senso melodico e cantabilità, mentre il solo della violinista Aska Maret Kaneko spicca per nerbo e per brillanti escursioni timbriche. “Infinity” è un disco che profuma di bellezza per la profonda sensibilità dei temi, per il senso estetico e per un alto tasso di poeticità che – amabilmente – si fonde con una coinvolgente veemenza interpretativa. Un album che rappresenta una fotografia interiore, un diario in note attraverso cui Michele Fazio e i suoi formidabili partner si raccontano e si descrivono con disarmante naturalezza.

Genere: World Music / Contemporary Jazz

Musicisti:

Aska Maret Kaneko, voice and violin

Michele Fazio, piano

Carlos “El Tero” Buschini, bass

Featuring:

Fausto Beccalossi, accordion in La Festa, El Paso del Lagarto, Sunrise

Tracklist:

01. Infinity

02. Secret Love

03. Jazmin

04. La Festa

05. Profumo di Luna Crescente

06. El Paso del Lagarto

07. Instinct

08. Kujira no Yume Whale’s Dream

09. Torre delle Stelle

10. Sunrise

Link:

Abeat Records