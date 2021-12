MICHELA LOMBARDI & PIERO FRASSI CIRCLES TRIO

When We Dance – The Music of Sting – Vol. 2

OceanTrax Records

2021



Seppur conosciuto ai più principalmente come musicista pop,è un artista estremamente poliedrico ed estroso, a tal punto che la sua musica è quanto di più “jazzificabile” possa esistere. A lui, ai suoi brani e anche al repertorio deiè dedicato, nuovo episodio discografico (che arriva dopodel 2019) firmato, affiatato quartetto composto da(voce),(pianoforte, melodica in La Belle Dame Sans Regrets, Fender Rhodes in Moon Over Bourbon Street e tastiere in Don’t Stand So Close to Me),(contrabbasso) e(batteria). La tracklist consta di undici brani figli dell’ispirazione compositiva di Sting, eccezion fatta per Que Feras-Tu De Ta Vie? / What Are You Doing The Rest Of Your Life? (testo in francese di, in inglese die musica di) e La Belle Dame Sans Regrets (siglato a quattro mani da Sting e dal chitarrista).

La versione di Roxanne (ri)proposta da Michela Lombardi e dal trio è assai accattivante, suadente, soprattutto per il groove R&B brillantemente cesellato da Frassi, Evangelista e Guerra. La cantante interpreta il brano con sobrietà e intensità comunicativa, impreziosendo la canzone con interessanti variazioni melodiche dalle tinte bluesy e maliarde colorazioni blue-eyed soul. L’eloquio di Piero Frassi è denso di raffinata musicalità. L’impatto di Jeremiah Blues (Part 1) è molto forte specialmente per il sound. Qui Evangelista si esprime attraverso una breve elocuzione carica di nerbo espressivo, mentre Michela Lombardi sviscera un’interpretazione trascinante, pregna di verve. Every Breath You Take brilla in particolar modo per le intriganti soluzioni armoniche. La cantante gestisce sapientemente l’emissione e la dinamica, lasciandosi trasportare dal mood del brano e adornandolo con fascinose sfumature timbriche.

Generato in chiave jazz e ornato da marcate influenze funk e soul, nonché intarsiato con intriganti sostituzioni armoniche, “When We Dance – The Music of Sting – Vol. 2” è molto più che un mero omaggio a uno fra gli artisti più rappresentativi degli ultimi quarant’anni come Sting, perché l’elogiabile intenzione di Michela Lombardi e dei suoi tre formidabili partner è quella di fornire una propria lettura interpretativa secondo il gusto stilistico, la personalità artistica e l’identità comunicativa del quartetto. Ciò, grazie (anche) agli ottimi arrangiamenti scaturiti dall’inventiva di Piero Frassi.

Genere: Pop-Jazz / Jazz

Musicisti:

Michela Lombardi, voice

Piero Frassi, piano, melodica, Fender Rhodes, keyboards

Gabriele Evangelista, double bass

Bernardo Guerra, drums

Tracklist:

01. Roxanne

02. Be Still my Beating Heart

03. When We Dance

04. Jeremiah Blues (Part 1)

05. Que Feras-tu De Ta Vie? / What Are You Doing the Rest of Your Life?

06. Every Breath You Take

07. Walking on the Moon

08. Moon Over Bourbon Street

09. Don’t Stand So Close to Me

10. La Belle Dame Sans Regrets

11. King of Pain

Link:

OceanTrax Records