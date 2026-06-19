Michel Reis, Marc Demuth e Paul Wiltgen pubblicano Freedom Trail con la Luxembourg Philharmonic

Michel Reis, Marc Demuth e Paul Wiltgen

con la Luxembourg Philharmonic

diretta da Vince Mendoza

special guest Joshua Redman

Freedom Trail

in uscita il 19 giugno 2026 su cd, vinile e digitale per la Cam Jazz

Si chiama Freedom Trail l’album del trio lussemburghese Reis, Demuth e Wiltgen, in uscita il 19 giugno 2026 su cd, vinile e digitale per la Cam Jazz, e realizzato insieme alla Luxembourg Philharmonic, diretta da Vince Mendoza, con ospite Joshua Redman.

Il pianista Michel Reis, il bassista Marc Demuth e il batterista Paul Wiltgen, insieme come trio sin dagli anni del liceo, sono tre dei più importanti musicisti jazz del Lussemburgo. Con quattro album alle spalle, il gruppo ha intrapreso negli anni numerose tournée in tutto il mondo, esibendosi nei principali festival jazz internazionali. L’incontro con Joshua Redman nel 2014 ha dato poi il via a una lunga collaborazione che ha trovato in questo quinto album la sua realizzazione più compiuta.

Al centro di Freedom Trail vi è una rilettura su larga scala del repertorio originale del trio, reinventato per orchestra sinfonica. La musica originale del trio, caratterizzata da profondità lirica, complessa ritmica e forte tensione narrativa, viene ampliata in una ricca dimensione orchestrale, attraverso nuovi arrangiamenti firmati dal pianista Michel Reis e dal compositore e direttore d’orchestra Vince Mendoza, vincitore di sette Grammy Awards.

“A tratti riflessivo e sensuale. Un ascolto essenziale della modernità” Così il celebre scrittore e critico musicale Brian Morton descrive l’album nelle note di copertina.

Con il trio come nucleo centrale, affiancato dalla Luxembourg Philharmonic, questa registrazione rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di Reis, Demuth e Wiltgen, unendo il suono intimo del trio alla vasta tavolozza sonora dell’orchestra sinfonica. Il risultato è un lavoro che si muove con naturalezza, tra intimità e respiro sinfonico, pur rimanendo profondamente radicato nell’identità musicale distintiva del gruppo.

In tre brani compare come ospite il sassofonista di fama internazionale Joshua Redman, che aggiunge un ulteriore e affascinante livello al progetto. Redman incontrò per la prima volta il trio Reis, Demuth e Wiltgen nel 2014 al Festival Charlie Free in Francia, entrando immediatamente in sintonia con la loro musica. Nel corso degli anni ha eseguito diverse loro composizioni con i propri gruppi; inoltre, con Reis, Demuth e Wiltgen ha collaborato più volte dal vivo, inclusa una tournée europea in quartetto nel 2018.

La registrazione di Freedom Trail nasce da una performance dal vivo in Lussemburgo che ha riunito il trio, Vince Mendoza, Joshua Redman e la Luxembourg Philharmonic nell’esecuzione orchestrale della musica del trio. Più volte rimandato a causa della pandemia, il progetto è stato infine registrato nel luglio 2022.

“Un grande trio musicale è sempre qualcosa di più della semplice somma delle sue singole parti e, nel corso di oltre due decenni, la formazione composta dal pianista Michel Reis, dal bassista Marc Demuth e dal batterista Paul Wiltgen ha sviluppato un carattere distintivo che non solo ha dato vita a numerose registrazioni di qualità, ma ha anche contribuito a portare il jazz lussemburghese sulla scena internazionale. Ora, lavorando con un’orchestra diretta da Vince Mendoza — autore anche di alcuni arrangiamenti — e con il sassofonista ospite Joshua Redman, hanno realizzato Freedom Trail, una nuova e potente dichiarazione musicale che porta il gruppo a un nuovo livello di ambizione creativa. Riflessivo e sensuale a tratti, l’album mostra come un gruppo che suona come un unico organismo possa parlare all’ascoltatore nella sua interezza. Un ascolto essenziale della modernità.”

– Brian Morton

Il pianista Michel Reis, il bassista Marc Demuth e il batterista Paul Wiltgen sono tre dei più importanti musicisti jazz del Lussemburgo. Hanno fondato il trio Reis Demuth Wiltgen nel 1998, quando erano ancora al liceo, esibendosi regolarmente in Lussemburgo e nelle aree circostanti per alcuni anni.

Il trio si è riunito nel 2011 con l’intento di mettere a frutto le esperienze maturate dei singoli musicisti e dare vita a un nuovo repertorio originale. Il loro primo album omonimo è stato pubblicato dall’etichetta Laborie Jazz ottenendo un ampio consenso dalla critica. Da allora, il gruppo ha intrapreso numerose tournée in tutto il mondo, esibendosi nei principali festival jazz internazionali in Europa, Asia, Nord America e Sud America e Africa occidentale.

Il secondo album della band, Places In Between, è stato registrato a New York ed è stato pubblicato nel 2016 da Double Moon Records. Il trio è attualmente sotto contratto con l’etichetta italiana Cam Jazz, per la quale ha inciso due album: Once In A Blue Moon (2018) e SLY.

FORMAZIONE

Luxembourg Philharmonic

Vince Mendoza, direttore d’orchestra

Michel Reis, piano

Marc Demuth, basso

Paul Wiltgen, batteria

feat. Joshua Redman, sassofono

TRACKLIST

Freedom Trail 9:30 – feat. Joshua Redman – (comp. M. Reis/arr. V. Mendoza)

Never seen again 5:09 – (comp. M. Rrei/arr. V. Mendoza)

Cross Country 9:49 – feat. Joshua Redman – (comp. M. Reis/arr. V. Mendoza)

Catherine’s Song 5:00 – feat. Joshua Redman – (comp./arr. M. Reis)

Viral 5:52 – (comp. P. Wiltgen/arr. M. Reis)

Home is Nearby 3:54 – (comp. P. Wiltgen/arr. M. Reis)

Dante 6:07 – (comp. M. Demuth/arr. V. Mendoza)

Where the Heart Beats 6:17 – (comp./arr. M. Reis)

[Tempo di riproduzione, circa: 51:00]

Tutte le tracce © KEPACH Music S.r.l. eccetto la traccia #3, 8 Edition Double Moon | ℗ 2026 KEPACH Music S.r.l. Under License by CAM CINE TV MUSIC, Inc. | Prodotto da Reis Demuth Wiltgen; Direttore esecutivo: Ermanno Basso

Co-Produttore: Brian Seeger; Registrato a luglio 2022 alla Philharmonie Luxembourg da Tijmen Zinkhaan & Werner Pensaert Assistente Ingegnere: Marko Schneider; Mixato in Huizen, Netherlands a Luglio 2025 da Tijmen Zinkhaan

Masterizzato da Nathan James al Vault Mastering Studios, Phoenix, Arizona, USA; Foto di copertina © Marlene Soares

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