Michael Mayo a Spoleto Jazz il 17 ottobre 2025

Michael Mayo, una delle voci più evolute e stimolanti del panorama internazionale, sarà protagonista a Spoleto Jazz, sul palco del Teatro Caio Melisso, con il suo ultimo progetto discografico: FLY.

Mayo non è un semplice cantante, ma un compositore-vocalista che utilizza la voce come un vero e proprio strumento polifonico.

Nato a Los Angeles in una famiglia immersa nella musica — la madre vocalist per Beyoncé e Whitney Houston, il padre sassofonista per Earth, Wind & Fire — Mayo cresce circondato da suoni e creatività. Fin da giovane intraprende un percorso di ricerca personale che lo porta a definire una propria identità artistica. Dopo il diploma alla Los Angeles County High School for the Arts, prosegue gli studi al New England Conservatory e poi al prestigioso Thelonious Monk Institute di Los Angeles, dove ha l’opportunità di formarsi con maestri come Herbie Hancock e Wayne Shorter.

La carriera musicale

Il suo esordio discografico, Bones (2021), ha subito attirato l’attenzione per la capacità di unire arrangiamenti complessi e minimalismo vocale. Con il secondo album, FLY (2024) — registrato in presa diretta al Bunker Studio di Brooklyn insieme a Shai Maestro, Linda May Han Oh e Nate Smith — Mayo compie un ulteriore salto di qualità nella scrittura, nel suono e nella costruzione timbrica e strutturale.

Dal vivo, Mayo è una forza centripeta: grazie a loop station, beatbox, armonizzazioni in tempo reale e a un uso magistrale del falsetto, crea da solo una vera orchestra vocale. La sua voce attraversa registri e linguaggi diversi, dalle frasi più liriche e rarefatte alle pulsazioni ritmiche che evocano le radici della black music. Le influenze spaziano da Bobby McFerrin al gospel, dall’hip-hop al jazz contemporaneo, sempre filtrate da un’estetica elegante e mai puramente citazionista.

Michael Mayo – Four

Informazioni sull’evento:

Ingresso:

Intero € 25,00 – Ridotto € 20,00

Biglietti in vendita sul circuito Vivaticket