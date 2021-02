MEMOREM – Il nuovo singolo delle AB29 – (Beng! Dischi 2021)

Esce oggi il nuovo brano delle AB29 negli store digitali.

MEMOREM è il primo singolo dell’eponimo EP, pubblicato da Beng! Dischi. Un viaggio musicale profondo e coraggioso. Un viaggio metaforico tra le luci e le ombre della mente.

_________________________________________________________

Le AB29 sono una rock band della provincia di Pisa, formata da tre giovani ragazze, Zoe, Francesca e Rebecca. Nel 2020 entrano in Beng! Dischi con la quale cominciano un percorso discografico che le porta in studio a registrare il loro nuovo lavoro tutt’ora in fase di sviluppo.

Con il singolo MEMOREM apriamo il sipario nel teatro della mente della protagonista, una ragazza “normale” che, improvvisamente, deve confrontarsi con la comparsa di strani sogni e allucinazioni. MEMOREM rappresenta la porta d’ingresso di una storia in cui paura e amore si alternano come protagoniste. È il luogo sicuro, il posto dove rifugiarsi e aspettare che passi la tempesta. Ognuno può identificarlo e riconoscerlo in qualcosa di personale, di unico: un luogo, una persona, un oggetto, una canzone.

L’EP accompagna l’ascoltatore in un viaggio musicale profondo e coraggioso, un viaggio metaforico tra le luci e le ombre della schizofrenia. Attraverso cinque canzoni partecipiamo alla progressiva metamorfosi di uno stato mentale che, traccia dopo traccia, si manifesta in tutta la sua reale bellezza.

“Il nostro album è il racconto in musica di cinque momenti della presa di coscienza della protagonista, che culminano nel brano finale dell’ EP in cui avviene l’accettazione del nuovo stato mentale, un nuovo modo di essere.

Non è stato semplice affrontare un tema così delicato, ma abbiamo comunque deciso di provarci perché un viaggio così difficile da affrontare può essere sì faticoso e insidioso ma porta con sé il fascino dell’esplorazione, la meraviglia della scoperta, il nostro modo di fare musica.”

_________________________________________________________



ASCOLTA IL SINGOLO

https://bit.ly/2YtnPoo

GUARDA IL VIDEO

https://youtu.be/t5vskKmFNRo

_________________________________________________________

CREDITI



Zoe Ciulli – Voce e Piano

Francesca Bagnoli – Chitarre

Rebecca Sardelli – Batteria

Arrangiamento e Basso di Nicola Barghi.

Registrato, prodotto e mixato da Nicola Barghi

presso Elfland Studio, Ponsacco (PI).

Master a cura di Federico Corazzi

presso il WannaRockStudio, Stagno (LI).

Etichetta: Beng! Dischi

Image&Graphics – Cineseries

Photo Shooting – Yari Marcelli

Post-Produzione&Photomovie – Fabio Cialdella

VFX – Diego Spadaro

Stylist – Celeste Gonnella

_________________________________________________________

LINK AB29

BENG! DISCHI

https://linktr.ee/bengdischi