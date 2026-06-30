Melanie C al Pride Village 2026 di Padova: unica data italiana il 4 luglio

Il Pride Village ospita sabato 4 luglio Melanie C, storico volto delle Spice Girls, per quella che sarà la sua unica data italiana: l’artista britannica è alla consolle del Palaconcerti della Fiera di Padova con un DJ set che riflette il suo percorso tra pop e dancefloor.

Da Sporty Spice alla consolle del Pride Village

Figura iconica del pop internazionale, Melanie C — conosciuta in tutto il mondo come Sporty Spice — vanta oltre venticinque anni di carriera con una presenza costante tra classifiche, live e scena club. Oggi si presenta come un’artista a proprio agio tanto sui grandi palchi quanto in consolle, da Pacha e Mambo a Ibiza ai principali club e festival internazionali.

Negli ultimi anni ha sviluppato proprio sul fronte clubbing una parte centrale del suo profilo artistico, esibendosi in contesti simbolici della nightlife contemporanea come il queer party Sink The Pink, da cui ha preso forma anche la sua attività da DJ.

Nel set non mancheranno riferimenti al suo ultimo lavoro, Sweat: una dichiarazione d’amore alla club culture e alle radici rave degli anni Novanta, che mette in dialogo la sua identità di cantante con quella di DJ, tra electro house, disco anni ’80 e suggestioni dance. Brani come Undefeated Champion e Till It Breaks parlano di resilienza e di elaborazione personale, mentre la title track Sweat — campionamento di Work That Body di Diana Ross — gioca tra nostalgia e contemporaneità.

«Ci sono così tante cose difficili nel mondo — ha dichiarato l’artista — che sento il bisogno di portare musica capace di generare gioia.»

Con più singoli al numero uno di qualsiasi altra artista nella storia delle classifiche britanniche, Melanie C è l’unica artista femminile ad aver raggiunto il primo posto come solista, in duo, quartetto e quintetto.

Il Pride Village 2026 di Padova

Il Pride Village è il più grande evento estivo inclusivo del Nord Italia: tre mesi di programmazione continua su oltre 9.000 mq, tre palchi attivi e un pubblico atteso di oltre 250.000 persone, con musica live e DJ set internazionali, spettacolo e teatro, talk e dibattiti culturali, sport e attività outdoor, area food e socialità. La stagione si chiude il 12 settembre con Ditonellapiaga come ospite di chiusura.

La XIX edizione del Pride Village è organizzata da Heddy Media con il patrocinio del Comune di Padova. Partner del Village sono: Absolut Vodka — tra i primi brand al mondo a sostenere apertamente la comunità LGBTQIA+ già nei primi anni ’80 —, Campari, Doreca, Heineken, Pepsi, Pernod Ricard e Red Bull.

Informazioni e biglietti

Prevendite e informazioni sono disponibili su Ticketmaster e sul sito www.pridevillage.it.

L’ingresso al Village è gratuito nella fascia 19:30–20:30. Dalle 20:30 alle 23:30: €9. Dalle 23:30: €18 (drink incluso).

Gli eventi in programma al Palaconcerti possono prevedere tariffe differenti. Dove presenti, i biglietti “Palaconcerti” includono l’accesso al Pride Village per tutta la serata. Il biglietto Palaconcerti + Serata è disponibile al costo di €36.

Programma completo: www.pridevillage.it