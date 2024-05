Meeting del Mare, 28esima edizione: dal 31 maggio a Marina di Camerota 3 giorni di musica, arte e creatività giovanile. Tra gli ospiti, Jimmy Sax, Kid Yugi, Bnkr44, Teenage Dream e 46 nuove proposte

JIMMY SAX, BNKR44, KID YUGI e il TEENAGE DREAM Party

Oltre ai live di 46 artisti emergenti e nuove proposte e alle attività del laboratorio creativo MDM Camp

La Baia di Lentiscelle è pronta ad accogliere la 28esima edizione del Meeting del Mare. Il festival ideato e diretto da don Gianni Citro in programma a Marina di Camerota (Salerno), dal 31 maggio al 2 giugno 2024. Per tre giorni e tre notti la cittadina cilentana, premiata anche quest’anno con la bandiera blu, si trasformerà in uno spazio vivo in cui musica e arte saranno in perfetta simbiosi, per una gioiosa esplosione di creatività giovanile. In programma 60 concerti, performance artistiche, incontri, workshop e aftershow con una line up che include Jimmy Sax, Bnkr44, Kid Yugi e l’unico spettacolo in Campania di Teenage Dream Party, un format seguitissimo dal pubblico giovane.

A condurre la lunga maratona musicale saranno l’influencer Mike Wander insieme a Giangaetano Petrillo e Rita Greco.

Tema scelto per questa edizione è CERCAMI, «una parola che vorremmo tante volte rivolgere a qualcuno, ma che non riusciamo a pronunciare, per una resistenza psicologica e un sussulto di orgoglio. È fondamentale riuscire a sentirla, avvertire l’appello anche quando non è manifesto, attrezzarsi ad una risposta, semplice, sincera, perché costituisce un atto di infinita dignità e di smisurato rispetto. Oltre l’orrore dell’indifferenza, ci resta solo la nuda possibilità di intercettare chi ci cerca» dichiara don Gianni Citro.

Protagonista della serata inaugurale del Meeting del Mare 2024 – venerdì 31 maggio (ingresso gratuito) – sarà Jimmy Sax, il sassofonista francese da mezzo miliardo di stream e oltre 420 milioni di visualizzazioni su YouTube. Autore dei successi mondiali “No man no cry” (certificato ORO in Italia) e “Time”, Jimmy Sax è un musicista moderno e ricercato, un carismatico performer che con il suo sound vivo ed energico riesce a travolgere chiunque lo ascolti, trasportandolo in un emozionante viaggio che spazia tra sonorità deep-house, electro e funky.

Sabato 1 giugno, invece, è in programma un double bill che vedrà alternarsi sullo stesso palco due tra i nomi più seguiti della scena contemporanea: Bnkr44 e Kid Yugi (ingresso 28 euro – biglietti su Dice e TicketOne). Band dal sound imprevedibile, lanciata ad alta velocità nel nuovo pop italiano, i Bnkr44 sono stati la rivelazione del Festival di Sanremo 2024 col brano “Governo Punk” (certificato ORO). Il collettivo toscano composto da sei giovani artisti torna a esibirsi dal vivo, dopo il successo del tour completamente sold out nei club, con un nuovo show imperdibile.

Kid Yugi, al secolo Francesco Stasi, invece, è un rapper tarantino classe 2001. Col suo debut album ha conquistato quattro dischi d’oro e uno di platino mentre il successivo “I nomi del diavolo”, pubblicato a marzo, è stato l’album più ascoltato nei primi tre giorni dall’uscita su Spotify. Nel disco collaborazioni illustri con Sfera Ebbasta, Geolier, Tedua, Ernia, solo per citarne alcuni.

A chiudere questa edizione del Meeting del Mare, domenica 2 giugno (ingresso gratuito) sarà il Teenage Dream Party, l’evento musicale che sta conquistando il cuore di migliaia di giovani, registrando date da tutto esaurito in diverse piazze d’Italia. Un vero e proprio tuffo nel passato della musica pop degli anni 2000 con uno show allegro e multigenerazionale.

Anche quest’anno non mancherà la rassegna emergenti, fulcro dell’intero happening. 46 progetti musicali scelti tra giovani artisti e band provenienti da ogni parte d’Italia, si esibiranno nell’arco delle tre giornate regalando tanta musica al pubblico fin dalle prime ore della serata (inizio concerti ore 18). Sul palco del meeting venerdì 31 maggio saliranno Dutty Beagle, Luigi Gargano, Luca Fol, avec-moi, Via Mercanti, Sealow, Nimsay, Francesco Nava, Muràl, In the loop, Peter, DangioXDaniel, Raffaella Federico, Prince e Lilgheibrj. Sabato 1 giugno toccherà invece a Le-One, Lasthour, Niar Pain, 44Haut, Ghost$, Zero Three, Balde, Tomh, Redge, Petraz, Colìn, Rio Boy, Borreale, Matt Kush, Sava Baby, Giovanni Silani e Momob Collective. Domenica 2 giugno sarà la volta di Michele Pellegrino, I dolori del giovane Walter, Veronica, Lysa, Thera, Jo Milahel, Bagheera, Tocci, Parrelle, Clemente Di Giovanni, Ylenia Iorio, Simone Bruzzese, Bertha e Luciano Tarullo.

Durante il festival, inoltre, si svolgeranno le attività del MDM Camp, il laboratorio creativo del Meeting del Mare. In piazza Simon Bolivar, sulla terrazza che dal lungomare Trieste si affaccia sul porto di Marina di Camerota, si terranno incontri d’autore, angoli ascolto, laboratori di scrittura creativa, jam session e aftershow. Un’occasione per instaurare rapporti di lavoro e di amicizia tra artisti affermati e nuove realtà, addetti ai lavori, giornalisti e produttori, in collaborazione con The Goodness Factory. Tra gli ospiti attesi al MDM Camp ci saranno Napoleone, Luca Fol, Clemente di Giovanni, Colìn, Max Magaldi, Angelo Loia, Annarita Masullo e Daniele Citriniti.

Spazio anche all’arte: nella Grotta della Cala – sito paleontologico che si trova lungo il percorso che conduce all’area spettacoli – verranno realizzate, infatti, la scultura di luce “Resta cu mme” e l’installazione plastica esperienziale “Cerca le parole”.

Nato nel 1997, il Meeting del Mare è uno degli eventi musicali e culturali più longevi e attesi di tutto il sud Italia. La XXVIII edizione del festival è organizzata e promossa dalla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. con il sostegno della Regione Campania, del Comune di Camerota, della Camera di Commercio e Confesercenti di Salerno e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

