ME L’HAI GIA’ DETTO – VITIANA

Me l’hai già detto è fuori! Il primo singolo della giovane neo cantautrice Vitiana Lovicario dal 1° ottobre potrà essere ascoltato su tutte le piattaforme.

Scritto post-quarantena, il brano racconta di un momento di transizione e soprattutto del fatto che ogni essere umano è artefice della propria vita.

“Me l’hai già detto” è un pezzo pop, dal carattere forte ma allo stesso tempo romantico, deciso a cambiare un presente negativo anche se in forte contrasto con la nostalgia dei bei ricordi. Un ringraziamento particolare va a Gianni Colonna che con la sua produzione ha dato spazio a tutte le emozioni che il pezzo vuole trasmettere.

Racconta l’artista: “a volte l’amore rende ciechi e non permette di accorgersi che qualcosa sta andando a rotoli, prendere le distanze aiuta cambiare prospettiva e raccogliere il coraggio di dire basta ad una situazione che ci sta stretta”.

Il video clip di “Me l’hai già detto” è stato pensato come un video messaggio, registrato in una stanza buia in un momento di rabbia e stanchezza, tanti sono i flashback di bei ricordi, come in tutte le storie d’amore, ma tanta e anche la voglia di urlare per il senso di frustrazione, la sua realizzazione è stata volutamente condotta da un team tutto al femminile: Mariangela Cipriani (videomaker) e Giulia Schiavone (set designer).

