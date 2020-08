MC SOF & DOC KETAMER: fuori l’album “Damn maD” 

Il rapper partenopeo MC SOF insieme a DOC KETAMER pubblica l’album dal titolo Damn maD.

Il nuovo disco dei due artisti italiani ma con base in Olanda, è un album di denuncia sociale, il titolo, come sempre nei testi di MC SOF è un palindromo, ed è una frase quindi che può essere interpretata leggendola in entrambi i sensi, sottolineando il dualismo e l’ambivalenza che caratterizzano tutte le cose.

Damn maD è anche il titolo del primo brano dell’album, che vede la partecipazione di una leggenda del rap underground come Lord digga A.K.A. the highestman, ma non è l’unico, in altri brani MC SOF e DOC KETAMER hanno collaborato con mostri sacri dell’underground newyorkese, come Rusty Juxx nel brano Work roW, thermanology nel brano potentissimo Wolf flow e Big Twin nel brano No part 2 trap on.

Ascolta il disco su Spotify

https://open.spotify.com/album/0myfn60ThhsV8xYwB7IbQV?si=XcQxyeU8S669iOW7L9o44A

Nato da un’idea musicale classic hip hop, il lavoro si è evoluto grazie a Doc Ketamer che ne ha proposto l’inserimento di una vena rock ’n roll che si è riflessa nella maggior parte delle opere, che associata ai versi rap di MC SOF, ha creato un genere abbastanza tosto che potremmo definire rap ‘n roll.

Oltre alle collaborazioni con artisti internazionali, che rendono l’album molto originale, tutti i brani che ne fanno parte hanno una forte carica energetica caratterizzata dalle influenze rock ‘n roll, basti ascoltare Deep speed, Age megA o Sword rawS, per non parlare di Raw waR che vede un mix interessante tra produzione musicale e testo con bellissime sonorità e tocca argomenti di attualità.

L’album Damn maD è uscito il 3 agosto 2020 ed è disponibile sui migliori digital stores e siti di streaming online.

