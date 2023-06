Maze Cricket – è uscito il video di “Sillage”

Maze Cricket è un artista, cantante, cantautrice e produttrice con sede in Grecia. Dopo 18 anni come pianista da concerto Marina C ha sviluppato un progetto solista chiamato Maze Cricket per ritrarre un personaggio influenzato dall’era spaziale.

Durante la sperimentazione sul genere pop ed elettronico è stato sviluppato un suono specifico che l’artista chiama “Space Pop”. Maze Cricket ha scritto e prodotto 3 album in studio, 2 dei quali usciranno nel 2023-2024. Ha collaborato con artisti provenienti da Europa, Stati Uniti e Australia e sta anche scrivendo e producendo musica elettronica per progetti video e cortometraggi.

Presentazione di “Sillage”:

“Sillage” in francese significa la scia del profumo di qualcuno. È una traccia synthpop sperimentale con elementi di psy-trance. Parla di essere intrappolato in una relazione violenta mentre la tua vita è in pericolo.

Secondo le parole dell’artista: “Ciò che ha ispirato questa canzone è stata la mia esperienza personale. Ho abbinato la natura nostalgica del mi maggiore con un suono pop ottimista per creare contrasto tra il messaggio della canzone e l’ambiente musicale. Un fatto divertente di questa canzone è che ne esistono diverse versioni e ho intenzione di pubblicarne alcune in futuro”.

Il video è stato realizzato da Danyor Nevsta.

Biografia di Danyor Nevsta, autore del video di “Sillage”:

Danyor Nevsta è nato in Bulgaria e cresciuto in Grecia. Ha studiato Belle Arti a Palermo, Italia. Negli ultimi anni ha lavorato tra Italia, Bulgaria e Grecia come regista, fotografo e art designer. Danyor sta attualmente lavorando con vari artisti illustri, artisti solisti e band, creando, dirigendo e producendo video musicali e immagini.

