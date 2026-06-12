Max Marcolini, pubblicato “Dirty Dancing”, il terzo singolo

Anticipato dai singoli “Infinity” e “Blusy Man”, Max Marcolini, arrangiatore e chitarrista di Zucchero, pubblica per la Ghost Record, il terzo singolo dal titolo “Dirty Dancing”. Il brano è disponibile nei principali digital stores via Believe, Ghost Record e Crashsound Distribution.

Dirty Dancing

Attraverso l’uso di chitarre elettriche ricche di effetti, armonizzazioni evocative e un sound energico, questo pezzo vuole richiamare l’atmosfera di quell’epoca, fondendo tecnica esecutiva ed espressività musicale.

Max Marcolini, ha iniziato a suonare la chitarra a sei anni, quasi per divertimento. Poi piano piano Max Marcolini ha capito che quella sarebbe stata la sua strada e ha proseguito gli studi, fino a diventare musicista e arrangiatore di professione. Chitarrista prima di tutto, suona anche violino e pianoforte.

Dopo molta esperienza sui palcoscenici italiani come turnista, ha collaborato con artisti importanti come il conterraneo Franco Fanigliulo, Mauro Pagani, Alexia e soprattutto con Zucchero, con il quale fa ormai coppia fissa: si occupa della scrittura degli arrangiamenti delle sue canzoni, sia in studio che dal vivo. Ha iniziato a lavorare con Mr.Fornaciari nel 1998 per “Bluesugar” e da quel momento è diventato un suo collaboratore di fiducia.