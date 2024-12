Mauro Pagani in concerto “Crêuza de Mä” – sabato 4 gennaio Auditorium Parco della Musica a Roma

Sabato 4 gennaio ore 21, alla Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica in Roma, Mauro Pagani in concerto con lo spettacolo Crêuza de Mä. Un appuntamento imperdibile per ascoltare la storia e la vita in musica di uno degli artisti più influenti e rappresentativi della musica italiana.

Sono passati quarant’anni dalla pubblicazione dell’album Crêuza de Mä, scritto da Fabrizio De Andrè e Mauro Pagani. Mauro ha deciso di salpare per una nuova avventura accompagnato, questa volta, da un equipaggio di 9 musicisti, per riproporre le avvolgenti sonorità, senza tempo e senza spazio, narrate nell’album Crêuza de Mä. A coronare questo viaggio musicale, non mancheranno, poi, i brani del suo noto e apprezzato repertorio (Domani, Impressioni di settembre e alcuni brani tratti dall’album Le nuvole) frutto di oltre cinquanta anni di carriera.

Creuza de Ma compie 40 anni: Fabrizio ed io, lo registrammo nel 1983 – ricorda Mauro Pagani – e venne pubblicato l’anno successivo. Un album incollocabile nello spazio tempo, sospeso, scevro da tendenze, arcaico, ma sempre attuale. Il mio bisogno, di uomo e di artista, di issare le vele, in questi strani giorni, è incontenibile. Le rotte che, scrivendo l’album, immaginavamo solcate da bastimenti carichi di spezie, oggi sono, nella realtà, una via di fuga, e per molti, troppi, dall’ingiustizia. Il viaggio da capo, dunque e, se possibile, a un volume ancora più alto, perché tutti ci sentano bene… Buona Musica.

Formazione:

Mauro Pagani, voce, armonica

Mario Arcari, fiati

Eros Cristiani, tastiere, pianoforte

Giovanni Damiani, batteria e percussioni

Walter Porro, tastiere, fisarmonica

Max Gelsi, basso

Claudio Dadone, corde

Badara Seck, voce

Elena Nulchis, voce

Sabato 4 gennaio 2025

Ore 21

Roma, Auditorium Parco della Musica

Sala Sinopoli

Ingresso: a partire da 30 euro

https://www.auditorium.com/it/event/mauro-pagani/

Ticketone

https://www.ticketone.it/event/creuza-de-mae-mauro-pagani-auditorium-parco-della-musica-ennio-morricone-19111071/