MAURIZIO DE GIOVANNI e JOE BARBIERI al teatro Bolivar il 23 novembre

Al Teatro Bolivar di Napoli (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, domenica 23 novembre 2025 alle ore 19.00 arriva “Ammore”, con Maurizio De Giovanni e Joe Barbieri.

Due voci autorevoli del panorama culturale italiano che si incontrano e si completano in un grande omaggio alla Canzone Napoletana, da sempre osservata da entrambi attraverso prospettive diverse ma perfettamente complementari.

Con Ammore, Maurizio De Giovanni e Joe Barbieri, intrecciano le proprie esperienze in uno spettacolo fatto di parole e musica, che racconta le storie, la straordinaria musicalità, gli autori e l’armonia segreta delle canzoni d’amore appartenenti alla grande tradizione partenopea.

«Sì, le canzoni d’amore – racconta lo scrittore – perché è d’amore che tutti noi, su questa terra, continuiamo ad aver infinitamente sete. Ed è proprio “l’Ammore” ciò che le canzoni napoletane sanno invocare eternamente, con una grazia ancora oggi ineguagliata».

Ad accompagnare musicalmente Joe Barbieri saranno Oscar Montalbano alla chitarra manouche e Nico Di Battista alla DB guitar.

Ticket disponibili presso il botteghino del Teatro Bolivar o al seguente link:

https://www.etes.it/sale/event/92307/m.%20de%20giovanni%20e%20j.%20barbieri%20-%20ammore?idProdotto=92307&staticFilesVersion=106

Per info:

info@teatrobolivar.com – 0815442616 (dal lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 19:30)

tel: 329 2752620 – WHATSAPP 351 864 9902