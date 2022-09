MATTEO E IO feat. Biondo “Sconosciuti” è il nuovo singolo del cantautore veronese alla ricerca dell’amore vero

L’amore di due persone disposte a fare qualunque cosa per l’altro

in radio dal 16 settembre

In una società individualista Matteo e io si dedica a parlare del bisogno di avere accanto qualcuno e della ricerca dell’amore.

Troppo abituati a cavarcela da soli, senza chiedere aiuto, ci si dimentica quanto sia bello avere una persona a fianco che possa prenderci la mano e sostenerci facendoci capire che insieme si può affrontare qualsiasi cosa. Gli amici e la famiglia non sempre possono arrivare in profondità come quel qualcuno che quando cala la notte è sempre e comunque lì a dirti “io ci sono”.

Radio date: 16 settembre 2022

Etichetta: Orangle Srl

BIO

Matteo Poletti, in arte MATTEO E IO, nasce il 22 dicembre del 1993 a Verona. La passione per la scrittura lo porterà già all’età di 15 anni a scrivere i suoi primi brani inediti. Inizia il suo percorso insieme alla band da lui stesso formata chiamata “United Ways” con la quale, tra il 2019 ed il 2020, pubblicherà quattro singoli tra cui “Quasi Alla Fine” che gli permetterà di toccare per la prima volta classifiche, giornali e radio su scala nazionale. Dopo anni spesi all’interno di questo progetto, decide di intraprendere nel 2021 un percorso da solista. Il 26 novembre 2021 esce “Le Luci Dei Taxi” come suo primo singolo e successivamente, il 18 febbraio 2022, sarà pubblicato “Cuspide”. Quest’ultimo sarà inserito da Spotify in tre playlist editoriali tra cui “Generazione Z”, nella quale resterà per un totale di nove settimane. A distanza di qualche mese, il 15 aprile 2022, uscirà il terzo singolo “Scandalo” il quale sarà inserito da Spotify nella playlist editoriale “Scuola Indie”.