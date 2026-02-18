MATTEO BORTONE NO LAND’S in tour dal 20 febbraio con l’album “A Tree in the Mist”

Il bassista, contrabbassista e compositore pugliese Matteo Bortone (Miglior Nuovo Talento Italiano 2015 al Top Jazz) è in tour per presentare il suo album A Tree in the Mist.

Musicista dalla curiosità artistica, musicale e umana instancabile, Bortone ha collaborato con Roberto Gatto, Maria Pia De Vito, Maurizio Giammarco, Alessandro Lanzoni, Dayna Stephens e con le danzatrici Lucia Guarino ed Elisa D’Amico. Da diversi anni è inoltre presenza stabile nei tour europei della cantante franco-dominicana nominata ai Grammy Awards Cyrille Aimée.

A Tree in the Mist è il suo quinto lavoro da leader e il secondo realizzato con la stessa formazione franco-italiana. Il precedente disco del gruppo è stato inserito tra i migliori album del 2020 da Musica Jazz e Il Giornale della Musica.

Questo lavoro possiede la forza evocativa di un panorama intravisto tra le nuvole: un intreccio di ricordi, un cammino tra rovine nascoste nella selva. In questo scenario enigmatico, ogni brano lascia un segno nitido nell’immaginario dell’ascoltatore, come un albero che emerge dalla nebbia.

L’ispirazione di Matteo Bortone affonda nei miti antichi e nelle cosmologie che celebrano non l’essenza dell’essere, ma il divenire: un’indagine sulla trasformazione interiore che accompagna il viaggio, il sogno e la memoria.

Questo paesaggio sospeso, velato di nebbia, prende forma attraverso la chitarra di Benjamin Garson, le tastiere di Yannick Lestra, il sassofono di Julien Pontvianne e la batteria di Ariel Tessier.

Ascolta il brano Counter Hit

Calendario del tour

20 Febbraio – Tilt Cafe Music Club – Via Salvo D’Acquisto – Appiano Gentile (Co).

Ore 21.00 prenotazione su tiltscuoladimusica.com

Info 389 182 6928

21 Febbraio – Ex Chiesa Santa Maria della Vittoria – Via Claudio Monteverdi 1 – Mantova.

“you must believe in spring”

Ore 21.00 prenotazione su www.instagram.com/associazione_433

22 Febbraio – Ca Lucente – Via Rancitella 15 – Urbino.

Ore 21 prenotazione su calucente.com

Info 391 3405198

23 Febbraio – Bar Borsa – Piazza dei Signori 26 – Vicenza.

Ore 21.15 prenotazione su Barborsa.com

Info 0444 544583

24 Febbraio – Cantine de L’arena – Piazzetta Scalette Rubiani 1 – Verona.

Ore 21.00 prenotazione su lecantine-arena.com

Info 045 803 2849