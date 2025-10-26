Matt Pascale e The Stomps pubblicano il nuovo album “Home”

Home è il primo album autografo di Matt Pascale & The Stomps. Nato a Los Angeles, nel cuore creativo di North Hollywood, segna l’esordio solista del cantautore e chitarrista italiano. Il disco è stato registrato negli studi del produttore Fabrizio Grossi.

Il produttore ha collaborato con artisti di fama internazionale: Steve Vai, Billy Gibbons, Glenn Hughes, Eric Gales e la Supersonic Blues Machine.

L’album racconta un viaggio musicale autentico e contaminato, in cui il sound di Pascale si intreccia con l’energia spontanea ed eclettica della scena losangelina. Un progetto che, sin dal titolo, rivendica un forte senso di appartenenza emotiva e musicale, confermando la vocazione internazionale di una band dalle radici solide e dalla visione chiara.

Le influenze musicali nell’album.

Nonostante la giovane età, Matt Pascale & The Stomps propongono un sound brillante, istintivo e ricco di sfumature. Los Angeles ha inciso profondamente sulla loro identità artistica, e il risultato è una proposta fresca, personale e immediatamente riconoscibile. A volte capita di imbattersi in scoperte che colpiscono al primo ascolto: gli Stomps sono una di queste. Con una voce roca e intensa e un gusto sonoro elegante e vibrante, la band dà vita a un suono capace di sorprendere per energia, precisione e feeling, dove tutto trova una perfetta alchimia.

Home parte dal blues e dalle sue atmosfere vintage, per evolvere rapidamente in un sound moderno e lungimirante, che fonde rock, pop, funk, soul e persino hip-hop. Ne nasce un viaggio sonoro ricco di emozione e autenticità: brani destinati a lasciare il segno e a entrare in profondità nell’animo di chi ascolta.

Biografia

La formazione di Matt Pascale & The Stomps vede il cantante, chitarrista e compositore Matt Pascale – considerato una delle voci più fresche e autentiche della nuova scena blues europea – affiancato da Matteo Magnaterra al basso, Elia Squartini alla batteria e Rishi Yildiz alle tastiere.

La passione per la musica d’oltreoceano ha portato la band a sviluppare un linguaggio personale che affonda le radici nell’hard rock, evolvendosi poi in una miscela dinamica di southern rock, blues “paludoso” e funky neo-soul. Con la sua voce graffiante e uno stile chitarristico di grande sensibilità, Pascale incarna lo spirito dei grandi interpreti del Chitlin’ Circuit, fondendolo con energia contemporanea e un’identità urbana. Gli Stomps costruiscono attorno al frontman un contesto sonoro compatto e ispirato, che ha permesso alla band di calcare i palchi di club e festival in tutta Europa.

Pur essendo molto giovane, Matt ha già collezionato oltre 500 concerti dal 2019, imponendosi per presenza scenica e intensità espressiva. Il suo talento è riconosciuto dall’European Blues Union, che lo ha selezionato per la prestigiosa Little Steven Blues Academy in Norvegia, dove ha attirato l’attenzione del comitato del Notodden Blues Festival.

Negli Stati Uniti la Blues Foundation di Memphis gli ha assegnato una borsa di studio della PineTop Perkins Blues Academy, già conferita a Christone “Kingfish” Ingram.

I gruppi di riferimento a cui principalmente si ispira sono: “Allman Brothers Band”, “BlackBerry Smoke”, “Black Crowes” e altre band dal profumo americano.