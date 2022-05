Material Fields pubblica il suo primo album omonimo!

MATERIAL FIELDS pubblica il suo primo omonimo album, in uscita venerdì 22 aprile 2022. Si tratta del progetto solista di Lorenzo Pasini, familiare ai più come chitarrista dei Pinguini Tattici Nucleari. L’album unisce il prog rock moderno di Steven Wilson e Porcupine Tree ai Nine Inch Nails, contamina Jeff Buckley con le atmosfere scure di James Blake, prende le esperienze rock e grunge degli anni ’90 e le mescola al pop contemporaneo e ai paesaggi sonori degli ultimi lavori dei Leprous. In definitiva: un nuovo inizio. “Ogni parte dell’album” racconta Lorenzo Pasini “è legata alle altre da una sensibilità condivisa e dal velo di malinconia che colora, in diversi modi e misure, le canzoni del mio disco.”

TRACKLIST

1. Low Lights

2. Empty Spaces

3. Someone To Blame

4. Look With You

5. Get Out Of Me

6. Sink My Teeth

7. Dear Walls

8. Sane

9. Under Crystal Domes

10. Sew

Lorenzo Pasini: voce, chitarre, synth, programming

Paolo Salvi: pianoforte

Cristiano Marchesi: basso

Marco Paganelli: batteria

Marco Gotti Jr: sassofono su “Under Crystal Domes”

Musica e testo: Lorenzo Pasini

Produzione: Lorenzo Pasini

Mix e master: Marco Paganelli Copertina di Mattia Lazzari

Voce registrata da Dario Riboli

Chitarre, basso e synth registrati da Lorenzo Pasini

Batteria registrata da Ivan Antonio Rossi presso Blap Studio, Milano

Pianoforte registrato da Paolo Salvi presso Conservatorio “Luca Marenzio” di Darfo Boario Terme (BS)

Sassofono registrato da Marco Ravelli

BIO:

Material Fields è il nuovo progetto musicale di Lorenzo Pasini. Classe 1994, Lorenzo è principalmente conosciuto per essere il chitarrista della band Pinguini Tattici Nucleari, della quale fa parte dal 2011. A gennaio 2020 ha pubblicato un album con il suo precedente gruppo prog rock Marsyas. Material Fields non ha un genere musicale di riferimento: ogni canzone esprime un diverso lato della vita artistica dell’autore e lo fa elaborando gli stimoli creativi che la animano, dal rock al prog, dalla musica elettronica fino al pop e alle influenze rap. Il primo album Material Fields è in uscita il 22 aprile sulle piattaforme di streaming e gli store online.

https://www.instagram.com/material_fields/