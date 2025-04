“Match Point!”: l’album d’esordio del Pietro Condorelli Vibes 4et

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Match Point!”, il primo album del Pietro Condorelli Vibes 4et, pubblicato dall’etichetta Jazz2Watch. Un progetto che vede protagonista il chitarrista Pietro Condorelli, affiancato da Gianluca Manfredonia al vibrafono, Luca Varavallo al contrabbasso e Raffaele Natale alla batteria.

Il disco segna un nuovo capitolo nella carriera di Condorelli, noto per la sua versatilità e per la capacità di muoversi con eleganza tra le pieghe del jazz contemporaneo, senza mai perdere il contatto con la tradizione. “Match Point!” è un lavoro di sintesi e di visione, in cui linguaggi moderni e interplay raffinati danno vita a un sound personale, raffinato, espressivo.

Tra modernità e tradizione: il suono del Vibes 4et

Il progetto nasce dall’incontro di quattro musicisti uniti dall’interesse per le possibilità espressive del jazz moderno, senza rinunciare all’eredità di chi li ha preceduti. Le composizioni originali, firmate dai membri del quartetto, convivono in perfetto equilibrio con la reinterpretazione di “Naima” di John Coltrane: un omaggio rispettoso e al tempo stesso audace, che testimonia la volontà di dialogare con il repertorio storico in una chiave nuova.

Il vibrafono di Manfredonia aggiunge una dimensione sospesa e onirica, in perfetta sintonia con le trame armoniche della chitarra di Condorelli, mentre la sezione ritmica di Varavallo e Natale offre una base solida e ricca di sfumature.

Un viaggio in undici tracce

La tracklist, composta da undici brani, si snoda tra momenti di lirismo notturno, groove incalzanti e richiami alla forma blues destrutturata. Ogni traccia è parte integrante di un percorso sonoro coerente, che accompagna l’ascoltatore in un viaggio tra emozioni e paesaggi sonori in continua evoluzione.

Produzione e credits

Registrato presso i Till Deaf Recording Studios di Caserta, l’album è stato mixato da Leandro Ferraiuolo e masterizzato da Roberto Romano presso l’Os3 Mastering Studio. Le fotografie sono a cura di Luca De Siena, mentre il video promozionale è stato realizzato da Pietropaolo Falco.

Ascolta e guarda “Match Point!”

Ascolta su Spotify

Guarda il video promo

Cartella stampa con materiali foto/video

I musicisti

Pietro Condorelli – Chitarra

Chitarrista di riferimento del jazz italiano, già membro degli AREA negli anni ’90, didatta e docente presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli.

Gianluca Manfredonia – Vibrafono

Percussionista e vibrafonista di formazione classica e jazz, ha collaborato con formazioni sinfoniche e progetti crossover, attualmente anche nei Brew 4et.

Luca Varavallo – Contrabbasso

Esperto musicista dalla formazione classica e jazz, ha lavorato con compositori di fama come Ennio Morricone e Nicola Piovani.

Raffaele Natale – Batteria

Batterista attivo sulla scena jazz italiana, con all’attivo numerose collaborazioni discografiche e una solida esperienza live.



Per ulteriori dettagli: Jazz2Watch – Label Instagram

Pietro Condorelli – Sito ufficiale

Info: jazz2watch.label@gmail.com