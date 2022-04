Mirror by Match

MATCH (Ferrari-Michisanti-Ancillotto)

Mirror

Folderol Records

2022



Match è il nuovo progetto del batterista Giuliano Ferrari che insieme al chitarrista Giacomo Ancillotto e alla contrabbassista Federica Michisanti, ha inciso l’album “Mirror” per la Folderol Records.

Un trio sofisticato e dinamico quello messo insieme da Ferrari, che si muove con libertà, energia ed eleganza attraverso svariati mondi musicali, lasciando spazi aperti all’improvvisazione e all’interpretazione.

Le sonorità di Giacomo Ancillotto rimandano da echi “crimsoniani” alle chitarre acide della scena New Yorkese; la solida ritmica di Ferrari consente all’eleganza di Federica Michisanti di esprimersi al meglio anche al basso elettrico.

I sei brani che compongono l’album “Mirror” rispecchiano 6 “Match” diversi e possibili. Data una linea, una melodia o un pattern ritmico, la musica del trio prende di volta in volta strade diverse, dove sono le regole non scritte e la personalità dei singoli musicisti a fare la differenza. Nascono così non solo gli incastri melodici di Mirror, gli spazi aperti di Nine o lo stile ballad di All Alone, ma anche la contrapposizione tra ostinati e linee dilatate di Armadillo, il contrappunto e le dinamiche di Shapeless (brano che porta la firma di Michisanti) e l’allegoria di Van Pelt, cognome dei tre personaggi di Charlie Brown, dove tre caratteri ben definiti ma molto diversi l’una dall’altro, si esprimono con le proprie sicurezze e le proprie debolezze.

In questo disco ascoltiamo un gioco a più voci sempre sul filo dell’equilibrio che si esprime attraverso una dinamicità corale, intensa, frutto delle forti personalità musicali dei tre protagonisti.

Un lavoro che convince ed entusiasma, che si fa apprezzare sin dal primo ascolto. Unico difetto: dura solo trentadue minuti, musica di questa fattura non si smetterebbe mai di ascoltarla.

MUSICISTI:

Giacomo Ancillotto, chitarra

Federica Michisanti, contrabbasso

Giuliano Ferrari, batteria

TRACKLIST:

01. Mirror (G. Ferrari)

02. Nine (G. Ferrari)

03. Shapeless (F. Michisanti)

04. All alone (G. Ferrari)

05. Armadillo (G. Ferrari)

06. Van pelt (G. Ferrari)

LINK:

Giuliano Ferrari

Folderol Records