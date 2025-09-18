Masterclass di Giuseppe Scarpato (chitarrista di Edoardo Bennato) il 21 settembre a Macerata

Lezioni, masterclass e accesso esclusivo al backstage di Edoardo Bennato

Domenica 21 settembre 2025 l’Accademia Musicale Lizard di Macerata ospiterà Giuseppe Scarpato, chitarrista, arrangiatore e storico collaboratore di Edoardo Bennato, per una giornata formativa e musicale imperdibile.

L’evento è pensato per tutti gli appassionati di chitarra e sarà articolato in due momenti principali (è richiesto di portare la propria chitarra):

Lezioni individuali

Dalle ore 9:30, su prenotazione, incontri di un’ora dedicati ad aspetti tecnici e stilistici personalizzati.

Masterclass collettiva

Dalle 16:30 alle 19:30, un approfondimento sul linguaggio chitarristico, sull’approccio alla musica dal vivo e sull’interazione con il pubblico.

Inoltre, gli iscritti alla masterclass avranno un accesso esclusivo e gratuito al sound check di Edoardo Bennato, previsto per sabato 20 settembre 2025 allo Sferisterio di Macerata: un’occasione rara per osservare da vicino la preparazione di un grande concerto.

“Portare la propria chitarra – sottolineano gli organizzatori – significa entrare davvero dentro il cuore della musica, con la possibilità di suonare, sperimentare e confrontarsi direttamente con un professionista del settore.”

Info e prenotazioni

Telefono: 344.6754048

E-mail: centroculturalecrescendo@gmail.com