Masterclass di Giuseppe Scarpato (chitarrista di Edoardo Bennato) il 21 settembre a Macerata

Lezioni, masterclass e accesso esclusivo al backstage di Edoardo Bennato
Domenica 21 settembre 2025 l’Accademia Musicale Lizard di Macerata ospiterà Giuseppe Scarpato, chitarrista, arrangiatore e storico collaboratore di Edoardo Bennato, per una giornata formativa e musicale imperdibile.
L’evento è pensato per tutti gli appassionati di chitarra e sarà articolato in due momenti principali (è richiesto di portare la propria chitarra):
-
Lezioni individuali
Dalle ore 9:30, su prenotazione, incontri di un’ora dedicati ad aspetti tecnici e stilistici personalizzati.
-
Masterclass collettiva
Dalle 16:30 alle 19:30, un approfondimento sul linguaggio chitarristico, sull’approccio alla musica dal vivo e sull’interazione con il pubblico.
Inoltre, gli iscritti alla masterclass avranno un accesso esclusivo e gratuito al sound check di Edoardo Bennato, previsto per sabato 20 settembre 2025 allo Sferisterio di Macerata: un’occasione rara per osservare da vicino la preparazione di un grande concerto.
“Portare la propria chitarra – sottolineano gli organizzatori – significa entrare davvero dentro il cuore della musica, con la possibilità di suonare, sperimentare e confrontarsi direttamente con un professionista del settore.”
Info e prenotazioni
Telefono: 344.6754048
E-mail: centroculturalecrescendo@gmail.com