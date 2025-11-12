MASSIMO CANTISANI – nuovo album “Dentro Fa Buio Presto”

Dopo l’anteprima di “Cadere”, Massimo Cantisani Dentro Fa Buio Presto, disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Un lavoro intimo e necessario, che segna il ritorno alla scrittura dopo tre anni dall’ultimo EP. Un disco nato dall’urgenza di raccontarsi con onestà e di lasciare traccia di un cammino personale e artistico in continua evoluzione.

Dentro Fa Buio Presto parla di resa e di risveglio, di pelle che cambia e pensieri che si alleggeriscono. Cantisani attraversa territori emotivi profondi, si spoglia di ciò che pesa e lascia andare abitudini e dinamiche che immobilizzano.

È un viaggio verso la sincerità con sé stessi, un invito a scendere nel buio per ritrovare luce e leggerezza.

All’interno del disco convivono racconti di caduta e di riscatto.

Ad aprire il percorso c’è “Sbagli”, uno sfogo e una presa di coscienza: un invito a riconoscere ciò che si desidera davvero e a liberarsi da dinamiche tossiche per imparare a bastare a se stessi.

Segue “Cadere”, una ballata dell’anima che trasforma la fragilità in coraggio e insegna a trovare bellezza nel crollo. Il brano è accompagnato da un videoclip già online: una live session intensa realizzata insieme al quartetto d’archi 9PM Sessions.

In “Pagherei”, arricchito dal featuring con Eldomino, il racconto si sposta su territori più urban: si attraversa la fine di qualcosa che ancora pesa, con uno sguardo lucido e delicato sulla perdita e sull’accettazione.

“Nel Fianco” parla della fatica di riconoscersi quando tutto sembra sfuggire, e della ricerca di un luogo interiore in cui ritrovare calore e autenticità.

Con “Ora Puoi”, realizzato insieme a La Base, arriva invece una chiamata alla rinascita, alla condivisione e alla riscoperta della propria forza luminosa.

“Balla” diventa una carezza: un invito a non schivare le parti più oscure di sé, ma ad abitarle e comprenderle.

Infine, “Ti Chiedi Mai”, in collaborazione con Blitz, mette a nudo timori e inquietudini, trasformando la fragilità in parola poetica e possibilità di rinascita.

Con Dentro Fa Buio Presto, Massimo Cantisani continua a costruire un percorso personale e riconoscibile, fatto di introspezione, eleganza e un’urgenza espressiva che si fa voce collettiva.

Un album che racconta come il buio non sia un limite, ma un passaggio necessario: è proprio lì, quando tutto sembra fermarsi, che nasce la possibilità di ricominciare a vedere.

Guarda il videoclip del brano “Cadere”