MASSIMO CANTISANI – nuovo album “Dentro Fa Buio Presto”

Dopo l’anteprima di “Cadere”, Massimo Cantisani pubblica il nuovo album Dentro Fa Buio Presto, disponibile su tutte le piattaforme digitali.
Un lavoro intimo e necessario, che segna il ritorno alla scrittura dopo tre anni dall’ultimo EP. Un disco nato dall’urgenza di raccontarsi con onestà e di lasciare traccia di un cammino personale e artistico in continua evoluzione.
Dentro Fa Buio Presto parla di resa e di risveglio, di pelle che cambia e pensieri che si alleggeriscono. Cantisani attraversa territori emotivi profondi, si spoglia di ciò che pesa e lascia andare abitudini e dinamiche che immobilizzano.
È un viaggio verso la sincerità con sé stessi, un invito a scendere nel buio per ritrovare luce e leggerezza.
All’interno del disco convivono racconti di caduta e di riscatto.
Ad aprire il percorso c’è “Sbagli”, uno sfogo e una presa di coscienza: un invito a riconoscere ciò che si desidera davvero e a liberarsi da dinamiche tossiche per imparare a bastare a se stessi.
Segue “Cadere”, una ballata dell’anima che trasforma la fragilità in coraggio e insegna a trovare bellezza nel crollo. Il brano è accompagnato da un videoclip già online: una live session intensa realizzata insieme al quartetto d’archi 9PM Sessions.
In “Pagherei”, arricchito dal featuring con Eldomino, il racconto si sposta su territori più urban: si attraversa la fine di qualcosa che ancora pesa, con uno sguardo lucido e delicato sulla perdita e sull’accettazione.
“Nel Fianco” parla della fatica di riconoscersi quando tutto sembra sfuggire, e della ricerca di un luogo interiore in cui ritrovare calore e autenticità.
Con “Ora Puoi”, realizzato insieme a La Base, arriva invece una chiamata alla rinascita, alla condivisione e alla riscoperta della propria forza luminosa.
“Balla” diventa una carezza: un invito a non schivare le parti più oscure di sé, ma ad abitarle e comprenderle.
Infine, “Ti Chiedi Mai”, in collaborazione con Blitz, mette a nudo timori e inquietudini, trasformando la fragilità in parola poetica e possibilità di rinascita.
Con Dentro Fa Buio Presto, Massimo Cantisani continua a costruire un percorso personale e riconoscibile, fatto di introspezione, eleganza e un’urgenza espressiva che si fa voce collettiva.
Un album che racconta come il buio non sia un limite, ma un passaggio necessario: è proprio lì, quando tutto sembra fermarsi, che nasce la possibilità di ricominciare a vedere.
Guarda il videoclip del brano “Cadere”