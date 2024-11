MasalaeForesta raccontano il loro viaggio emotivo con ’15 Agosto’

MasalaeForesta presentano il nuovo singolo ’15 Agosto,’ disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali da oggi, venerdì 22 novembre.

Il duo, formato da Miriam Masala e Joe Foresta, ha creato questo pezzo in modo spontaneo, ispirato da una giornata emotivamente difficile, in cui la voglia di serenità si fa sentire con forza. “15 Agosto” evoca immagini di una giornata al mare, di un viaggio in macchina con la musica a tutto volume, e dei momenti speciali trascorsi con la persona amata, sdraiati a guardare le stelle. Questo brano si distingue per la sua essenza pura, dove ogni elemento – dal testo al cantato, fino alla produzione – riflette una sincerità autentica.

Con “15 Agosto”, MasalaeForesta offrono agli ascoltatori un’esperienza emozionale, un invito a riscoprire la pace nelle piccole gioie quotidiane.

Per il videoclip è stata scelta una performance live intima, catturata dall’occhio attento di Emilio Calí e montata con cura da Giuseppe Foresta. Il video riflette l’essenza del brano, mettendo al centro la semplicità e l’autenticità che “15 Agosto” ispira. Alternando frammenti di un loro concerto, il duo trasmette la bellezza di quei momenti condivisi con il pubblico, tra abbracci e voci che si uniscono nel canto. È un invito a riscoprire il piacere di stare insieme e vivere la musica a cuore aperto, come se il tempo potesse fermarsi, anche solo per un attimo prezioso.

Biografia

Miriam e Joe si incontrano nel 2017 grazie a Massimo Bettalico, amico e consulente musicale di entrambi. Nel 2023, uniscono le forze nel progetto “MasalaeForesta”, dando vita al singolo “Frastuono”. Questa collaborazione permette loro di esibirsi al Deejay On Stage di Riccione e di raggiungere la finalissima del Premio Pierangelo Bertoli. La loro ascesa sui social media è fulminea: avviano i loro canali TikTok e Instagram nel dicembre 2023, pubblicando brevi cover rivisitate che conquistano il pubblico e portano a un alto numero di interazioni. Grazie a questa visibilità, partecipano al programma “ItaliaSi” su Rai1, vincendo il contest canoro “A Squarciagola”. La loro carriera continua a decollare con la finale del Festival “Una voce per San Marino”, che rappresenta San Marino all’Eurovision Song Contest. Hanno anche l’onore di esibirsi all’Arena di Verona in presenza di Papa Francesco durante l’evento “Arena di Pace”. Nel settembre 2024, MasalaeForesta vincono il Premio Miglior Testo al “Christmas Contest”, che li porta a esibirsi al “Concerto di Natale” in Vaticano. Ad ottobre, il duo è tra i finalisti del Festival “Proscenium” di Assisi, un’importante vetrina per artisti emergenti e affermati. Nei mesi di novembre e dicembre, MasalaeForesta si preparano a rilasciare una serie di nuovi singoli, continuando a condividere la loro musica e a coinvolgere il pubblico con brani freschi e emozionanti. Questo nuovo materiale promette di mostrare ulteriormente la loro crescita artistica e il loro impegno a offrire contenuti significativi.

https://www.instagram.com/masalaeforesta/

https://www.tiktok.com/@masalaeforesta