Marostica Summer Festival – Europe in concerto il 5 luglio 2026 in Piazza Castello – Marostica (VI)

A seguito di modifiche al tour europeo, alcune date italiane degli Europe sono state riprogrammate.

La data di Marostica Summer Festival è stata posticipata al 5 luglio 2026.

Iconica rock band degli anni ’80, gli Europe hanno raggiunto la fama mondiale grazie al successo planetario The Final Countdown (1986), oggi considerato un classico assoluto dell’hard rock.

Con oltre quarant’anni di carriera e decine di milioni di dischi venduti, Joey Tempest, John Norum, Mic Michaeli, John Leven e Ian Haugland continuano a essere tra i protagonisti della scena rock internazionale, impegnati in tour mondiali e in progetti discografici acclamati da pubblico e critica.

La band dal vivo

Informazioni sull’evento

Validità dei biglietti:

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data.

È possibile richiedere il rimborso entro domenica 21 dicembre 2025 tramite:

• Vivaticket – shop.vivaticket.com/ita/rimborsi

• Ticketone – rimborsi-ticketone.it Sede concerto: Piazza Castello, Marostica (VI) il 5 luglio 2026 Inizio concerto: ore 21.30 Info: marosticasummerfestival.it



Biglietti

Disponibili nei circuiti Ticketone e Vivaticket, online e nei punti vendita autorizzati.

Poltronissima Platinum: € 65 + diritti di prevendita

Poltronissima Gold: € 52 + diritti di prevendita

Poltronissima e Tribuna: € 43 + diritti di prevendita

Poltrona: € 38 + diritti di prevendita