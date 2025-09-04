Marlene Kunts il 6 settembre live con Orchestra a OSTIA ANTICA FESTIVAL

Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha celebrato i 30 anni del loro disco d’esordio Catartica con un tour trionfale in Italia e in Europa, i Marlene Kuntz tornano sabato 6 settembre sul palco del Teatro Romano di Ostia Antica con un progetto unico: MARLENE KUNTZ CON ORCHESTRA.

Per l’occasione, la band presenterà il proprio repertorio accompagnata da un’orchestra sinfonica diretta da Rodrigo D’Erasmo, musicista e direttore d’orchestra di straordinario talento, capace di aggiungere un tocco personale e visionario a questo speciale incontro tra rock e sinfonia.

Si tratta di un evento esclusivo e irripetibile: i brani più celebri della band – autentiche pietre miliari del rock italiano – verranno arricchiti da nuovi arrangiamenti orchestrali, dando vita a uno spettacolo capace di aprire un nuovo capitolo nella storia del rock italiano.

La band racconta così questa esperienza:

«Le prime date del tour estivo con orchestra ci hanno regalato una consapevolezza preziosa: quella di avere tra le mani un concerto serio, adulto, raffinato, a tratti sontuoso e intenso. Uno spettacolo in grado di mettere d’accordo chi è legato visceralmente al rock – un rock fatto di mente e cuore oltre che di muscoli, sudore e passione – e chi ama l’eleganza di arrangiamenti sofisticati, che spesso non fanno altro che esaltare ciò che già era presente nelle versioni originali dei nostri dischi.

La reazione del pubblico è stata immediata: dal primo brano abbiamo percepito stupore e ammirazione, confermati da applausi calorosi e crescenti che ci hanno travolto lungo tutta la scaletta. Siamo immensamente soddisfatti di questo nuovo traguardo e pronti a stupire ed emozionare ancora tante altre persone, meritandoci la loro attenzione e il loro entusiasmo.»

Informazioni sull’evento:

OSTIA ANTICA FESTIVAL – TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA

PARCO ARCHEOLOGICO

VIALE DEI ROMAGNOLI 717 – 00119 – OSTIA ANTICA

Prenotazione biglietti sul sito Ostia Antica Festival